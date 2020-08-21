Filme sobre vida e carreira de Gabriel Medina ganha prêmio internacional

Crédito: 'Gabriel Medina' está disponível no Globoplay e, a partir de 19/9, também estará no Canal OFF (Divulgação: Daniel Studio

Bicampeão mundial de surfe em 2014 e 2018, o brasileiro Gabriel Medina acabou de levar mais um prêmio para sua estante pessoal. No entanto, diferentemente do que se pode imaginar, esse troféu foi conquistado fora do mar: o filme “Gabriel Medina”, dirigido por Henrique Daniel, foi escolhido o “Filme do Ano” no Portuguese Surf Film Festival.

- O festival representou bastante para a gente. É um dos mais importantes dentro do segmento, com muito prestígio, e foi uma honra conquistar essa que é a principal premiação. É um sentimento de realização depois de um processo tão longo que foi a produção do filme. Foi o primeiro festival que inscrevemos a obra e ter esse tipo de retorno logo de cara dá uma força a mais para os próximos – comemorou o diretor Henrique Daniel.

O filme mostra a história e a evolução do surfista e foi produzido pelo Canal OFF e HDaniel Studio, com imagens exclusivas do arquivo pessoal do atleta e de seus familiares, além de trazer também depoimentos de grandes nomes da modalidade, como os campeões mundiais Kelly Slater e Mick Fanning.

“Gabriel Medina” está disponível no Globoplay e, a partir de 19 de setembro, poderá também ser visto no Canal OFF.