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Filme sobre vida e carreira de Gabriel Medina ganha prêmio internacional

O longa, dirigido por Henrique Daniel, mostra a história e a evolução do bicampeão mundial de surfe e foi escolhido como 'Filme do Ano' no Portuguese Surf Film Festival...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 11:49

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 11:49

Crédito: 'Gabriel Medina' está disponível no Globoplay e, a partir de 19/9, também estará no Canal OFF (Divulgação: Daniel Studio
Bicampeão mundial de surfe em 2014 e 2018, o brasileiro Gabriel Medina acabou de levar mais um prêmio para sua estante pessoal. No entanto, diferentemente do que se pode imaginar, esse troféu foi conquistado fora do mar: o filme “Gabriel Medina”, dirigido por Henrique Daniel, foi escolhido o “Filme do Ano” no Portuguese Surf Film Festival.
- O festival representou bastante para a gente. É um dos mais importantes dentro do segmento, com muito prestígio, e foi uma honra conquistar essa que é a principal premiação. É um sentimento de realização depois de um processo tão longo que foi a produção do filme. Foi o primeiro festival que inscrevemos a obra e ter esse tipo de retorno logo de cara dá uma força a mais para os próximos – comemorou o diretor Henrique Daniel.
O filme mostra a história e a evolução do surfista e foi produzido pelo Canal OFF e HDaniel Studio, com imagens exclusivas do arquivo pessoal do atleta e de seus familiares, além de trazer também depoimentos de grandes nomes da modalidade, como os campeões mundiais Kelly Slater e Mick Fanning.
“Gabriel Medina” está disponível no Globoplay e, a partir de 19 de setembro, poderá também ser visto no Canal OFF.
- A expectativa é muito boa para essa estreia, o Canal OFF nos apoia desde a primeira temporada de "Mundo Medina" (programa periódico sobre o surfista). O filme só foi possível por causa do programa e todo o suporte que o canal nos deu ao longo dos anos. A gente conta muito com essa parceria e estamos muito felizes com ela. Nosso maior objetivo é que "Gabriel Medina" seja visto pela maioria das pessoas e com o Canal OFF vamos ampliar esse alcance – finalizou o diretor.

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