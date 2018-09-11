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Filho de Thiago Silva inicia treinamento no PSG, e zagueiro se orgulha

Primogênio do defensor já faz parte das categorias de base do clube de Paris
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 13:58

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 13:58

O pequeno Iago, de 7 anos, filho de Thiago Silva no treino do PSG Crédito: Reprodução/Instagram
O Paris Saint-Germain tem mais um membro da família Silva no clube. Aos 7 anos, Iago, filho caçula do zagueiro Thiago Silva, iniciou os treinamentos no time mirim do clube parisiense, assim como já tinha acontecido com Isago, de 9 anos, seu irmão mais velho. O defensor e capitão do PSG está com a seleção brasileira nos Estados Unidos, mas fez questão de publicar uma foto do menino e demonstrar o seu orgulho.
"Primeiro treino com o PSG. Que sorriso lindo, meu amor. Olhando para você, eu me vejo quando criança. Querendo jogar uma bola e ser feliz", escreveu o zagueiro em sua conta no Instagram.
Thiago Silva, que está no PSG há seis anos, vai entrar em campo na noite desta terça-feira no amistoso contra El Salvador, às 21h30 (de Brasília), nos EUA.

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