Filho de Thiago Silva inicia treinamento no PSG, e zagueiro se orgulha

O Paris Saint-Germain tem mais um membro da família Silva no clube. Aos 7 anos, Iago, filho caçula do zagueiro Thiago Silva, iniciou os treinamentos no time mirim do clube parisiense, assim como já tinha acontecido com Isago, de 9 anos, seu irmão mais velho. O defensor e capitão doestá com a seleção brasileira nos Estados Unidos, mas fez questão de publicar uma foto do menino e demonstrar o seu orgulho.