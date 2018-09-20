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Festival Paralímpico vai ter basquete, bocha e goalball para crianças

O encontro acontece neste sábado em 48 cidades de todo o Brasil. Em Vitória, o Festival será na Sesport
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 17:22

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 17:22

Bocha paralímpica Crédito: Sesport/Divulgação
Com o intuito de difundir o esporte para crianças e adolescentes com deficiência, o Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, com sede na Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), em Bento Ferreira, Vitória, receberá, neste sábado (22), o Festival Paralímpico. A partir das 8h30, serão realizadas atividades nas modalidades de basquete, bocha e goalball para crianças de 10 a 17 anos.
O encontro acontecerá em 48 cidades de todo o País, em comemoração ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico. É permitida a participação de pessoas com ou sem qualquer tipo de deficiência.
Organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o festival tem entrada franca, e não é necessário se inscrever para participar das atividades.
O coordenador logístico do evento, Duda Brasil, acredita que o paradesporto precisa de uma maior visibilidade. Muitas famílias acabam não tendo informações sobre as diversas modalidades que temos para as pessoas com deficiência, e a intenção deste evento é dar espaço a alguns deles, para que sejam conhecidos e divulgados, disse Duda.
Para ser voluntário, basta se inscrever até esta sexta-feira (21).

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