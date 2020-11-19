Festival Brasil Ride Botucatu realiza oitava edição neste fim de semana

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Pelo oitavo ano consecutivo, Botucatu (SP) sedia o Festival Brasil Ride. No sábado e domingo, ciclistas de todo o país estarão em ação na Cuesta Paulista nas categorias Warm Up Pro e Sport, E-Bike, Tour e Bike Kids. O evento marcará a estreia da parceria com a SPOT, dispositivo de rastreamento GPS, e contará com o "Tempo Real" trazendo atualizações ao vivo pelo site da prova (https://brasilride.live/).

- No início da pandemia ficou bem claro para nós, da Brasil Ride, que o momento pedia uma alteração de logística para que as competições esportivas voltassem a acontecer. Não teremos em Botucatu um evento, mas sim uma corrida de bicicleta. Ou seja, estrutura de arena será compactada e daremos atenção máxima aos cuidados de biossegurança, para que tudo transcorra bem desde os dias da retirada de kit até a realização das provas - comenta Mario Roma, fundador da Brasil Ride.

Principal disputa do Festival Brasil Ride, o Warm Up Pro será realizado com duas provas: a primeira contará com percurso de 98,6 km e altimetria acumulada de 2.117 m, enquanto a segunda terá 66,2 km e 1.711 m de desnível altimétrico. Já no E-MTB, vários trechos do percurso foram pensados na categoria da mountain bike assistida, para dar a esses atletas uma experiência diferenciada, chegando a terem mais diversão do que os ciclistas de bike comum. No primeiro dia, os atletas terão pela frente cinco voltas na pista de XCO, com 5,1 km e 170 m de altimetria por por volta. No segundo, uma maratona de 43 km e 1.073 m de altimetria.

Enquanto o Warm Up Sport terá sua prova em etapa única no domingo, com 39,08 km e altimetria acumulada de 933 m, a categoria Tour fará sua estreia e será no mesmo dia, com circuito de aproximadamente 20 km e metade de altimetria da Sport, com o intuito de incentivar a prática de ciclismo para iniciantes. O percurso é preparado cuidadosamente para a diversão dos ciclistas, levando em conta a pouca experiência dos participantes na modalidade. Por fim, a sempre divertida Kids Bike Race, com 1 km de extensão, encerra as atividades do evento.

O Festival Brasil Ride Botucatu marca a estreia da SPOT em sua parceria com a agência promotora esportiva. Os dispositivos SPOT permitem rastreamento via GPS e utilizam a rede de satélites Globalstar para o compartilhamento dessas coordenadas, além do envio de mensagens de e-mail e SMS. Ou seja, uma segurança a mais nos eventos da promotora.

Na competição, dez ciclistas dos 50 inscritos na elite utilizarão o dispositivo: no masculino, Hugo Prado Neto, Sherman Trezza, Ricardo Pscheidt, Alex Malacarne, Gustavo Xavier, João Paulo Firmino e Halysson Ferreira; e no feminino Ana Luisa Panini, Luma Diniz e Letícia Cândido foram as escolhidas para estar com o dispositivo.

Tempo Real do Festival - Tanto as provas do sábado quanto as do domingo terão acompanhamento ao vivo pelo Brasil Ride Tempo Real - Powered by Specialized, pelo endereço: https://brasilride.live/. Todos os detalhes dos bastidores antes da largada até os ciclistas cruzarem a linha de chegada serão relatados no hotsite.

Diversas foram as regras definidas pela organização em parceria com a Prefeitura de Botucatu, pensando na segurança dos participantes para a realização do evento. Todos os competidores e estafes deverão utilizar as máscaras como equipamento obrigatório. A arena será montada pensando em evitar aglomerações, devendo ser mantido o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas. E, excepcionalmente neste ano, não haverá nem área de alimentação, nem de expositores.