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Fórmula 1

Família de Michael Schumacher anuncia aplicativo em homenagem ao piloto

O app estará disponível na próxima quinta-feira (03), data em que o alemão completa 50 anos

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 17:05
Ídolo da Fórmula 1, o piloto Michael Schumacher completa 50 anos na próxima quinta-feira (03). Lutando pela vida após sofrer um grave acidente quando esquiava nos Alpes Franceses, em dezembro de 2013, o alemão ainda permanece em estado grave. Mas seu legado no automobilismo nunca será apagado. Para celebrar o aniversário, a Fundação Keep Fighting, da família do heptacampeão anunciou um novo aplicativo oficial do ex-piloto. O App trará uma visão da exposição "Michael Schumacher Private Collection", que está no museu Motorworld, em Colônia, na Alemanha. 
Michael Schumacher Crédito: Reprodução/Internet
Os fãs terão acesso a um verdadeiro acervo virtual sobre o piloto. O aplicativo tem o objetivo de homenagear o maior campeão da história da Fórmula 1, como se fosse um museu virtual. O App irá oferecer carros de corrida em 3D, aprofundará as estatísticas e registros de Schumacher. Além disso, trará uma entrevista gravada no ano de 2013.
Com o nome de "The Official Michael Schumacher App", o aplicativo estará disponível para download a partir do dia 3 de janeiro de 2019 nas versões Ios e Android.

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