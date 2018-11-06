Crime brutal

Família Brittes será acusada por homicídio qualificado de Daniel

O delegado relata que Edison Brittes Júnior, marido de Cristiana e pai de Allana, teria combinado uma versão com as duas sobre o caso

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 18:31

Redação de A Gazeta

Amadeu Trevisan, delegado da Polícia Civil de São José dos Pinhais, acredita que Cristiana Brittes e a filha Allana mentiram em depoimento prestado à polícia. De acordo com o delegado, elas serão indiciadas por homicídio qualificado e coação de testemunhas junto a Edison Brittes Júnior, autor do assassinato de Daniel.  
Edison Brittes, suspeito de assassinar Daniel, e a esposa Cris Brittes, com a filha ao meio Crédito: Reprodução/Internet
"Eles estão mentido", afirmou Amadeu Trevisan nesta terça-feira (06). O delegado relata que Edison Brittes Júnior, marido de Cristiana e pai de Allana, teria combinado uma versão com as duas sobre o caso.
No depoimento à Polícia Civil, Cristiana disse que começou a gritar por socorro quando acordou com Daniel deitado sobre ela de cueca. A mulher contou que o marido foi o primeiro a entrar no quarto, depois de arrombar a porta.
Por sua vez, Allana relata que ouviu gritos na casa durante sua festa e que, ao chegar no quarto de seus pais, encontrou Edison segurando Daniel pelo pescoço, 'como se o enforcasse'. 
Daniel foi encontrado morto no último dia 27 em uma plantação de pinos, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. 
Daniel, ex-jogador do Botafogo, que foi encontrado morto Crédito: Vitor Silva/SSpress
O jogador pertencia ao São Paulo e estava emprestado para o São Bento (SP). Daniel surgiu nas categorias de base do Cruzeiro. Antes de se tornar profissional, reforçou o Botafogo em 2013, no qual teve espaço na equipe principal e se destacou no ano seguinte. Em dezembro de 2014, chegou a conversar com o Palmeiras, mas foi reprovado nos exames médicos e acabou contratado pelo São Paulo.

