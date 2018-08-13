Experiência e juventude em etapa capixaba do Brasileiro de Bodyboard

O capixaba Lucas Rodrigues é o atual campeão brasileiro profissional de bodyboard Crédito: Tony DENTITY_apos_ENTITYAndrea/Divulgação

Nada como um dia após o outro! Após um hiato longo sem etapas, o Circuito Brasileiro de Bodyboard voltou renovado para a temporada 2018 com a confirmação de quatro eventos ao longo do ano. E a resposta não poderia ser melhor. Após o sucesso dos eventos em Balneário Camboriú (SC) e Itacoatiara (RJ), todas as atenções estão voltadas para o Espírito Santo: a Barra do Jucu, em Vila Velha, vai sediar entre os dias 16 e 19 de agosto o Capixaba Bodyboarding Brasil, válido como terceira etapa do calendário nacional.

As inscrições seguem até esta segunda-feira (13), através do site https://www.e-inscricao.com/cbrasb/3a_etapabb , mas algumas categorias já estão com vagas quase esgotadas, casos da Sub-18 Masculino, Open Feminino e Profissional Feminino. Distribuindo R$ 15 mil em premiação para as categorias Profissionais e 1.000 pontos no ranking, o evento capixaba é decisivo na corrida pelo título brasileiro para as seis categorias em disputa.

As capixabas Maira Viana e Neymara Carvalho lideram o ranking brasileiro profissional de bodyboard Crédito: Tony DENTITY_apos_ENTITYAndrea/Divulgação

Celeiro de inúmeros talentos do esporte, a etapa capixaba é uma das mais aguardadas do ano. Casa de Neymara Carvalho, maior atleta de todos os tempos do esporte, a competição reúne uma série de talentosos atletas, mesclando juventude e experiência. Entre os mais conhecidos do público estão Uri Valadão (campeão mundial em 2008), Eder Luciano (tricampeão mundial do ISA Games) e a própria Neymara (pentacampeã mundial). Da nova geração destaque para Sócrates Santana (bicampeão mundial Pro-Junior e líder do ranking), David Barbosa e Isaias Ravyc.