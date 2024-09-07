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Na Enseada do Suá

Evento de Kickboxing marca a despedida de Laécio Nunes das lutas

O Gladiadores Full-Contact Superfoot acontece neste sábado (7), em Vitória e vai contar com 11 combates que prometem ser eletrizantes
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

07 set 2024 às 09:00

Publicado em 07 de Setembro de 2024 às 09:00

Evento acontece neste sábado em Vitória
Evento acontece neste sábado em Vitória Crédito: Divulgação
O "Gladiadores Full-Contact Superfoot", evento de kickboxing, acontece neste sábado (7), a partir das 18h, na casa de shows "Na Vista", na Enseada do Suá, em Vitória. O torneio contará com 11 lutas eletrizantes, incluindo a despedida do heptacampeão mundial Laécio Nunes, que enfrentará o italiano Andrea Rinaldi. 
Outro confronto internacional que promete empolgar o público é o entre Genivaldo Porto, conhecido como Portinho, representando o Espírito Santo, e o chileno Nicolas Briones, na categoria 65kg. A programação da noite inclui ainda o co-main-event, com a disputa do título brasileiro de kickboxing entre o capixaba Thiago Luk e o carioca Jônatas Ruel.
Além das principais lutas, o evento contará com atletas locais em diversas categorias. Nomes como Henrique “Quebra Ossos” e Isabelle Gonçalves defenderão as cores do Espírito Santo em combates contra adversários de outros estados.

Seminários com ícones do kickboxing

Além das lutas, o Gladiadores Full-Contact Superfoot proporcionará uma oportunidade única para os fãs do esporte. No dia 8 de setembro, serão realizados dois seminários com as lendas do kickboxing Bill Wallace e Benny Urquidez. Wallace, conhecido como “Superfoot”, é um dos maiores nomes da história do kickboxing, enquanto Urquidez, além de suas conquistas no esporte, também é uma estrela de Hollywood, tendo participado de diversos filmes de ação.
Os seminários acontecerão em dois horários, das 9h às 12h e das 13h às 16h, e as inscrições estão abertas ao público em geral por R$ 500,00. Os interessados em participar podem obter mais informações através dos números (27) 99731-4737 e (27) 99580-2570.

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