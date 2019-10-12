Estadual de Velocidade na Terra volta com tudo no Barródromo da Serra

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 16:31
- Atualizado há 6 anos
A poeira vai subir na Serra neste domingo (13). Após dois meses de sem pegas, os carros voltam ao Barródromo Julita Barros para as disputas das 7ª e 8ª etapas do Campeonato Capixaba de Velocidade na Terra. A largada para a primeira das quatro baterias será dada às 13 horas, antecedida pelos treinos livres e tomada de tempo que serão realizados no período da manhã.
A disputa está acirrada. Na categoria Turismo Graduado, Anaylson Rui, o Liliu tem 96 pontos, contra seis à frente de Betinho Sartório, com 90, um a mais que Eder Melhorim, que tem 89 pontos.
Já na Turismo Light quem lidera com 108 pontos é Thiago Bezerra, o piloto a ser batido na temporada. Luiz Garra é o segundo com 86 pontos, e Fabrício Peçanha, o Carioca Maluco, tem 66. Vale destacar que Luiz Garra é o atual campeão do Torneio de Verão, e vem com a "faca nos dentes” para vencer as duas baterias deste final de semana, pois não começou bem a temporada.
Em comemoração ao Dia das Crianças, cada piloto levará um brinquedo e escolherá uma criança do público para presentear durante a competição. O evento envolverá também ex-pilotos e pilotos de outras categorias para abrilhantar a festa.
O evento, que tem entrada franca, ainda contará com o sorteio de brindes, estacionamento amplo, além de bares e praça de alimentação. O Barródromo Julita Barros fica em frente ao Terminal Jacaraípe.
Local: Barródromo Julita Barros (Serra)
Horário: a partir das 13 horas
Entrada: Franca
