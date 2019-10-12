Emoção à vista

Estadual de Velocidade na Terra volta com tudo no Barródromo da Serra

Após dois meses sem pegas, o Barródromo Julita Barros recebe duas etapas neste domingo, a partir das 13 horas

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 16:31 - Atualizado há 6 anos

Os pegas prometem emoção na disputa das sétima e oitava etapa do Estadual Crédito: Carlos Alberto Silva

A poeira vai subir na Serra neste domingo (13). Após dois meses de sem pegas, os carros voltam ao Barródromo Julita Barros para as disputas das 7ª e 8ª etapas do Campeonato Capixaba de Velocidade na Terra. A largada para a primeira das quatro baterias será dada às 13 horas, antecedida pelos treinos livres e tomada de tempo que serão realizados no período da manhã.

A disputa está acirrada. Na categoria Turismo Graduado, Anaylson Rui, o Liliu tem 96 pontos, contra seis à frente de Betinho Sartório, com 90, um a mais que Eder Melhorim, que tem 89 pontos.

Já na Turismo Light quem lidera com 108 pontos é Thiago Bezerra, o piloto a ser batido na temporada. Luiz Garra é o segundo com 86 pontos, e Fabrício Peçanha, o Carioca Maluco, tem 66. Vale destacar que Luiz Garra é o atual campeão do Torneio de Verão, e vem com a "faca nos dentes” para vencer as duas baterias deste final de semana, pois não começou bem a temporada.

Em comemoração ao Dia das Crianças, cada piloto levará um brinquedo e escolherá uma criança do público para presentear durante a competição. O evento envolverá também ex-pilotos e pilotos de outras categorias para abrilhantar a festa.

O evento, que tem entrada franca, ainda contará com o sorteio de brindes, estacionamento amplo, além de bares e praça de alimentação. O Barródromo Julita Barros fica em frente ao Terminal Jacaraípe.

7ª e 8ª ETAPAS DO ESTADUAL DE VELOCIDADE NA TERRA

Local: Barródromo Julita Barros (Serra)

Horário: a partir das 13 horas

Entrada: Franca

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta