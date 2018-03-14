Estadual de Velocidade na Terra começa com promessa de casa cheia

Neste domingo acontece a abertura do Campeonato Capixaba de Velocidade na Terra. E a expectativa é de ter o Barródromo da Serra lotado de torcedores. O campeonato é composto de 16 etapas, sendo que cada evento terá rodada dupla.

A grande mudança do ano foi o regulamento técnico, que foi ajustado para outras marcas e modelos, além de detalhes que poderiam ser burlados devido o tipo de interpretação de cada equipe. Com as mudanças e o custo de início de temporada, alguns pilotos ficarão de fora da primeira rodada dupla do ano e deverão escolher uma das duas copas lançadas para participarem. As copas terão pontuação crescente e diferente a do campeonato.

As categorias serão as mesmas. Turismo Carburado e Turismo Injetado e tem pilotos novatos nas duas. Fatos interessantes da competição é o piloto Sandro Cibien que corre nas duas categorias e em carros diferentes.

Outra novidade é a participação da única mulher, Hedylani Corsini, que sai da categoria Turismo Injetado e vai para a de Carros Carburados. Ela não participaria da temporada 2018 por falta de patrocínio, mas alguns amigos se prontificaram a ajudá-la. Hedylani contará com a ajuda do piloto José Campanharo, que tem uma oficina: os dois correrão na mesma equipe - com um carro rosa e outro lilás.

A organização espera 20 pilotos, sendo três do Rio de Janeiro. O terá início às 9 horas com treinos livres, seguido do treino cronometrado. A largada está regulamentada para 13h30, com previsão de encerramento às 16h30. A entrada é franca.