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Barródromo

Estadual de Velocidade na Terra começa com promessa de casa cheia

A prova, que acontece neste domingo no Barródromo, terá treinos às 9 horas e largada às 13h30

Publicado em 14 de Março de 2018 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 20:13
Neste domingo acontece a abertura do Campeonato Capixaba de Velocidade na Terra. E a expectativa é de ter o Barródromo da Serra lotado de torcedores. O campeonato é composto de 16 etapas, sendo que cada evento terá rodada dupla. 
A grande mudança do ano foi o regulamento técnico, que foi ajustado para outras marcas e modelos, além de detalhes que poderiam ser burlados devido o tipo de interpretação de cada equipe. Com as mudanças e o custo de início de temporada, alguns pilotos ficarão de fora da primeira rodada dupla do ano e deverão escolher uma das duas copas lançadas para participarem. As copas terão pontuação crescente e diferente a do campeonato.
As categorias serão as mesmas. Turismo Carburado e Turismo Injetado e tem pilotos novatos nas duas. Fatos interessantes da competição é o piloto Sandro Cibien que corre nas duas categorias e em carros diferentes.
Outra novidade é a participação da única mulher, Hedylani Corsini, que sai da categoria Turismo Injetado e vai para a de Carros Carburados. Ela não participaria da temporada 2018 por falta de patrocínio, mas alguns amigos se prontificaram a ajudá-la. Hedylani contará com a ajuda do piloto José Campanharo, que tem uma oficina: os dois correrão na mesma equipe - com um carro rosa e outro lilás. 
A organização espera 20 pilotos, sendo três do Rio de Janeiro. O terá início às 9 horas com treinos livres, seguido do treino cronometrado. A largada está regulamentada para 13h30, com previsão de encerramento às 16h30. A entrada é franca.
 

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