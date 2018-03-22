Estadual de Remo começa domingo com promessa de muitas disputas

A temporada 2018 do remo capixaba está prestes a começar. A baía de Vitória recebe, neste domingo (25), a 1ª etapa do Campeonato Estadual de Remo. A regata começa às 8h30 e os três tradicionais clubes disputarão as provas: Álvares Cabral, Saldanha da Gama e Caxias Esporte Clube.
E a disputa promete ser forte neste ano. O Álvares quebrou a hegemonia do Saldanha dos últimos anos e foi campeão em 2017 e 2016.
No ano passado, a principal competição da modalidade ficou cerca de cinco meses paralisada por conta de um problema na Justiça. Em maio, o Saldanha recorreu à Justiça comum e conseguiu, a princípio, a suspensão da segunda etapa do Estadual 2017.
A ação foi baseada em dois fatos diferentes: o clube ainda não havia obtido resposta da Justiça sobre o processo movido em dezembro contra o título 2016 do Álvares (o Saldanha questionou o título do rival por entender que os cabralistas utilizaram quatro remadores argentinos na competição, quando o regulamento permitia a presença de apenas dois) e também questiona a participação de atletas da categoria juvenil na primeira etapa do Estadual 2017. A disputa retornou no fim de outubro e o Álvares sagrou-se campeão estadual.