Estadual de Futebol de Areia já tem os três primeiros semifinalistas

Santa Leopoldina x Guarapari Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

A segunda rodada do 18º Campeonato Estadual de Beach Soccer, disputada na manhã deste domingo (19), no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, definiu três semifinalistas: Anchieta, Santa Leopoldina e Vila Velha.

As classificações da Chave A foram asseguradas com a vitória de Santa Leopoldina sobre Guarapari por 7 a 0. Com o resultado Anchieta, que folgou na rodada, e Santa Leopoldina somam três pontos e não podem ser mais alcançadas por Guarapari que se despede com dois jogos e duas derrotas.

Pela Chave B foram realizados dois jogos: Viana 1 x 4 Marechal e Rio Novo/Rio Branco 4 x 5 Vila Velha. Com os resultados, Vila Velha passou a somar cinco pontos e já está na próxima fase. Em segundo está Marechal com três pontos e em terceiro Rio Novo/Rio Branco com somente um ponto. Viana, que não somou pontos, está eliminada da competição.

No próximo domingo (26) estão previstos três jogos, encerrando a fase de classificação: Vila Velha x Viana (9 horas). E a seguir: Anchieta x Santa Leopoldina, disputando a primeira colocação da chave e Rio Novo/Rio Branco x Marechal, em luta direta pela última vaga restante na semifinal. Guarapari folgará.

OS JOGOS

No primeiro jogo do dia, Marechal mostrou mais aplicação tática e fez 1 a 0 no primeiro tempo com Julio Cogo. Na segunda etapa, Alexsandro perdeu penalidade para Viana. Lincoln não perdoou e ampliou para Marechal: 2 a 0. Rui diminuiu, mas Jonathan fez 3 a 1, placar da segunda etapa. Na terceira etapa, de pênalti, Rodrigo Rossi fez 4 a 1 para Marechal.

Vila Velha x Rio Novo do Sul Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

Precisávamos vencer e mostramos em quadra muita união e força de vontade, merecendo os três pontos, destacou Rodrigo Rossi, de Marechal.

Na segunda partida, Santa Leopoldina mostrou consistência contra Guarapari que entrou em quadra com vários desfalques. Luan, Hemerson e Matheus fizeram 3 a 0 na primeira etapa. Stefano e Hemerson, de voleio, ampliaram para 5 a 0 na segunda etapa e Jotinha e Luan consolidaram a goleada no terceiro tempo. Final: Santa Leopoldina 7 x 0 Guarapari.

Fomos bem em se tratando de estreia. Construímos o placar e colocamos em quadra no terceiro tempo vários novos talentos que podem despontar no beach soccer capixaba, disse Jotinha, de Santa Leopoldina.

Na terceira partida, Rio Novo/Rio Branco e Vila Velha levantaram o bom público presente. Rio Novo teve Alezyr e Léo expulsos na terceira etapa e protestou bastante da arbitragem ao final do jogo. Rio Novo/Rio Branco começou melhor e abriu 2 a 0 com gols de Alezyr e Diogo Malias. Maguinho, contudo, descontou para Vila Velha. No segundo tempo, Ralson empatou para Vila Velha.

No terceiro período, Léo e Alezyr abriram 4 a 1 para Rio Novo. Vila Velha, determinada, e com Maguinho como goleiro linha buscou o empate com gols de Ralson e Erick, de bicicleta. Final do tempo regulamentar; 4 a 4. Na prorrogação, Vila Velha conseguiu a vitória com gol de Boquinha.