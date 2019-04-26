Esquiva vai lutar no Japão e fica mais próximo do cinturão mundial

Compromisso marcado. No dia 12 de julho, o capixaba Esquiva Falcão volta ao ringue em Osaka, no Japão, diante de um adversário ainda não definido. O medalhista olímpico fará a preliminar do combate entre o norte-americano Rob Brant e o japonês Ryota Murata, pelo cinturão mundial dos médios da WBA - Associação Mundial de Boxe.
Se ganhar no Japão, Esquiva Falcão pegará o vencedor desta luta em duelo que vale o cinturão. O capixaba defende o cartel de 23 vitórias em 23 lutas, sendo 15 por nocaute.
''Não poderia receber notícia melhor! Não tem mais volta...Era para ter sido antes, mas o importante é ter essa chance. Os dois lutadores - Rob Brant e Ryota Murata - fugiram de mim na última temporada. Era, inclusive, para lutar pelo título do mundo em fevereiro, mas o Rob Brant não quis pegar um canhoto. Mas agora a Top Rank e o Sergio Batarelli resolveram tudo'', disse Esquiva Falcão.