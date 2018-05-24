Esquiva Falcão vai encarar lutador argentino para se aproximar do cinturão

Depois do japonês Ryota Murata se esquivar da revanche olímpica de Londres 2012 contra Esquiva Falcao, a Top Rank foi obrigada a se agilizar para definir um adversário para o brasileiro em 28 de julho. O escolhido foi o argentino Guido Nicolas Pitto. O boxeador, que mora na Espanha, tem um cartel de 31 lutas, sendo 25 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. O combate será realizado em Orlando, nos Estados Unidos, mesma data da possível luta pelo cinturão dos médios.