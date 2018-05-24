Esquiva Falcão vai encarar lutador argentino para se aproximar do cinturão

Depois do japonês Ryota Murata se esquivar da revanche olímpica de Londres 2012 contra Esquiva Falcao, a Top Rank foi obrigada a se agilizar para definir um adversário para o brasileiro em 28 de julho. O escolhido foi o argentino Guido Nicolas Pitto. O boxeador, que mora na Espanha, tem um cartel de 31 lutas, sendo 25 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. O combate será realizado em Orlando, nos Estados Unidos, mesma data da possível luta pelo cinturão dos médios.
Era para ser a luta do título mundial, mas o japonês correu. Fica pra outubro. Agora é o encarar o argentino. A escola de boxe da Argentina é forte e certamente será mais um duelo importante, disse Esquiva Falcao, que está invicto na carreira profissional com 20 vitórias em 20 lutas.
Esquiva Falcão não luta desde março deste ano quando nocauteou no primeiro round o francês Salim Larbi. Já o argentino vem de derrota.