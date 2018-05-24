Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Esquiva Falcão vai encarar lutador argentino para se aproximar do cinturão
Boxe

Esquiva Falcão vai encarar lutador argentino para se aproximar do cinturão

O capixaba estava na expectativa de enfrentar Ryota Murata pelo título mundial, mas vai ter que esperar

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 18:08
Depois do japonês Ryota Murata se esquivar da revanche olímpica de Londres 2012 contra Esquiva Falcao, a Top Rank foi obrigada a se agilizar para definir um adversário para o brasileiro em 28 de julho. O escolhido foi o argentino Guido Nicolas Pitto. O boxeador, que mora na Espanha, tem um cartel de 31 lutas, sendo 25 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. O combate será realizado em Orlando, nos Estados Unidos, mesma data da possível luta pelo cinturão dos médios.
Esquiva Falcão está pronto para mais uma luta Crédito: Onboard Sports/Divulgação
Era para ser a luta do título mundial, mas o japonês correu. Fica pra outubro. Agora é o encarar o argentino. A escola de boxe da Argentina é forte e certamente será mais um duelo importante, disse Esquiva Falcao, que está invicto na carreira profissional com 20 vitórias em 20 lutas.
Esquiva Falcão não luta desde março deste ano quando nocauteou no primeiro round o francês Salim Larbi. Já o argentino vem de derrota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre
Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
Imagem de destaque
Chá de melissa: veja 8 benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados