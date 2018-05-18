Esquiva Falcão tem revanche de final olímpica adiada para outubro

A tão esperada revanche vai ter que esperar mais um pouco. O boxeador Esquiva Falcão foi informado pela Top Rank, empresa que promove suas lutas, de que o combate valendo o cinturão dos médios (até 72,5 kg) da World Boxing Organization (WBA) não vai mais acontecer em julho. O japonês Ryota Murata, atual campeão da categoria, só quer lutar com o brasileiro pelo título mundial a partir de outubro. Seria a revanche da polêmica final olímpica de Londres 2012.

Para que o boxeador não fique muito tempo parado, a solução da comissão técnica foi manter a programação e promover uma luta para Esquiva Falcão em 28 de julho, em Orlando, nos Estados Unidos. O adversário ainda não foi definido.

''Quer dizer que o Ryota Murata está fugindo de mim?'', indagou Esquiva Falcão. ''O japonês não tem como escapar desse combate. Esse adiamento só me dá mais vontade de buscar o que é meu! A medalha de ouro olímpica, pois eu venci aquela luta, e o cinturão''.

Esquiva Falcão venceu todas as 20 lutas que disputou como profissional. A última foi no StubHub Center, em Carson, nos Estados Unidos, no mês de março de 2018. A vitória sobre o francês Salim Larbi foi o nocaute mais rápido da carreira do capixaba, faltando 51 segundos para fim do round.