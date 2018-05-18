Esquiva Falcão tem revanche de final olímpica adiada para outubro

A tão esperada revanche vai ter que esperar mais um pouco. O boxeador Esquiva Falcão foi informado pela Top Rank, empresa que promove suas lutas, de que o combate valendo o cinturão dos médios (até 72,5 kg) da World Boxing Organization (WBA) não vai mais acontecer em julho. O japonês Ryota Murata, atual campeão da categoria, só quer lutar com o brasileiro pelo título mundial a partir de outubro. Seria a revanche da polêmica final olímpica de Londres 2012.
Para que o boxeador não fique muito tempo parado, a solução da comissão técnica foi manter a programação e promover uma luta para Esquiva Falcão em 28 de julho, em Orlando, nos Estados Unidos. O adversário ainda não foi definido.
''Quer dizer que o Ryota Murata está fugindo de mim?'', indagou Esquiva Falcão. ''O japonês não tem como escapar desse combate. Esse adiamento só me dá mais vontade de buscar o que é meu! A medalha de ouro olímpica, pois eu venci aquela luta, e o cinturão''.
Esquiva Falcão venceu todas as 20 lutas que disputou como profissional. A última foi no StubHub Center, em Carson, nos Estados Unidos, no mês de março de 2018. A vitória sobre o francês Salim Larbi foi o nocaute mais rápido da carreira do capixaba, faltando 51 segundos para fim do round.
''O Murata está fugindo da luta com o Esquiva. O japonês está fazendo de tudo para adiar a luta. O Esquiva é muito perigoso e foi prejudicado na final olímpica. E como profissional, o brasileiro evoluiu mais do que o japonês'', explicou Sérgio Batarelli, agente de Esquiva. ''Como o Esquiva ainda não é o primeiro desafiante, o Murata está evitando. Mas a Top Rank quer a luta'', completou.