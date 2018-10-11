Esquiva Falcão quer encarar Anderson Silva dentro do ringue

Cada vez mais perto de realizar o sonho de disputar um título mundial no boxe profissional, o pugilista brasileiro Esquiva Falcão também se vê fazendo as chamadas "super lutas" num futuro próximo.

Esquiva Falcão e um dos nomes de maior destaque no cenário atual do boxe brasileiro. Anderson SIlva, por sua vez, é uma referência no mundo do MMA Crédito: Divulgação

Pegando carona no sucesso das "money fights", como Floyd Mayweather x Conor McGregor, num evento que reuniu atletas de esportes diferentes, o capixaba revelou o desejo de fazer um duelo contra um lutador renomado. E o adversário já está na ponta da língua: o também brasileiro e lutador de MMA Anderson Silva.

Invicto no boxe profissional, com 21 vitórias (15 nocautes), Esquiva Falcão é um prospecto em seu esporte e em breve pode ser o próximo brasileiro campeão mundial. Já Anderson Silva é um veterano no MMA. Ex-campeão do UFC e ex-recordista de defesas de cinturão consecutivas no UFC (10). Além disso, o "Spider" já fez duas lutas de boxe, com uma derrota e uma vitória.

Em algumas entrevistas, Anderson Silva já mencionou a vontade de fazer uma luta de boxe contra o norte-americano Roy Jones Jr (que também se mostrou receptivo a ideia). Mas Esquiva Falcão quer "furar a fila" e fazer um duelo de gerações com o compatriota, para delírio dos fãs.

- O mundo da luta sempre esteve movimentado, com o boxe e o UFC sempre fazendo bastante barulho. Fico feliz em fazer parte de um esporte de luta, porque sei que meu momento está chegando, o grande momento de balançar o Brasil e o mundo quando eu for lutar pelo cinturão. Falando em lutas, seria bom me testar com um lutador de MMA, porque eu gosto de desafios. Há alguns anos atrás, quando fui medalhista olímpico, o Ronaldo Fenômeno falou em uma luta de boxe de Esquiva versus Anderson Silva. Hoje seria ideal no momento, para mim seria um bom teste. Eu adoraria fazer essa luta e acredito que os fãs da nobre arte iriam amar esse combate. Não conheço o Anderson Silva pessoalmente, me parece ser uma ótima pessoa - afirmou.

Esquiva Falcão está prestes a fazer a sua 22ª luta de boxe, diante do argentino Guido Nicolas "Chico" Pitto, no próximo dia 20 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O duelo valerá o cinturão da Internacional Boxing Federation na categoria dos médios (até 72,5kg). O capixaba acredita estar bem preparado para buscar mais uma vitória e se credenciar ainda mais para uma disputa de título mundial.