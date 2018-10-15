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Boxe

Esquiva Falcão pronto para lutar pelo inédito cinturão na carreira

O peso-médio capixaba enfrentará o argentino Guido Nicolas 'Chico' Pitto, neste sábado (20), em Las Vegas (EUA)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2018 às 23:39

Publicado em 14 de Outubro de 2018 às 23:39

especial
Esquiva Falcão pode fazer história em breve. O boxeador medalhista de prata nos Jogos de Londres-2012, lutará pelo cinturão dos pesos médios (até 72,5 kg) da Federação Internacional de Boxe, sábado (20) em Las Vegas, e caso vença, se tornará o segundo brasileiro a alcançar tal feito dessa federação. O único brasileiro a já ter conquistado um cinturão da IBF foi o peso-pena Valdemir Pereira, em 2006.
 O adversário de Esquiva será o argentino Guido Nicolas Chico Pitto, um atleta com 32 lutas e 25 vitórias como profissional. A resistência do argentino é uma característica destacada pelo brasileiro.
O lutador capixaba Esquiva Falcão Crédito: Reprodução/Facebook
É um cara muito duro, resistente. E ele gosta de trocar a base de luta, umas vezes ele usa a direita e outras vezes esquerda, vou sempre estar de olho nisso, na hora que ele trocar a base pode ser um bom momento para emplacar uma sequência, observou Esquiva, que até o momento está invicto no boxe profissional com 21 vitórias, sendo 15 por nocaute.
O título dos pesos médios da IBF está vago desde junho de 2018, quando o então campeão Gennady Golovkin perdeu o cinturão por ter se recusado a realizar uma defesa mandatória do cinturão contra o ucraniano Sergiy Derevyanchenko. Com isso, a oportunidade para Esquiva lutar pelo cinturão surgiu. O brasileiro originalmente enfrentaria o russo Artur Akavov, porém o russo se recusou a lutar, alegando que receberia pouco para fazer a luta. Desta maneira, Guido Pitto recebeu a oportunidade, e agora encarará o capixaba no próximo dia 20.
Esquiva Falcão está em preparação intensa para chegar ao cinturão da Federação Internacional de Boxe Crédito: Acervo Pessoal
Apesar de ter vencido as duas últimas lutas no primeiro round, Esquiva diz que planeja ir com calma e não liga de lutar vários rounds para derrotar o resistente argentino.
Quero estar tranquilo, pra conhecer o que ele pode fazer. Claro que se tiver uma oportunidade de acabar com a luta rapidamente, eu vou acabar, mas estou preparado pra lutar 10 rounds se necessário. Eu sei da dureza do oponente, e por isso vou buscar variar os golpes em cada round
Esquiva Falcão
A preparação para a luta tem sido forte, com uma alimentação regrada que facilita na perda de peso para as lutas. Tenho me cuidado muito na parte da alimentação, o que facilita na hora de chegar no peso da categoria. Pra me preparar para as lutas também tenho feito sparrings com alguns lutadores experientes e fortes, o que ajuda muito. Eu treino para isso, ser campeão mundial. Tenho de estar focado sempre, concluiu o atleta.
O autor é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Filipe Souza.

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