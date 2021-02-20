Esquiva Falcão preparado para "guerra" contra lutador russo

Esquiva Falcão não teve problemas para bater o peso para o duelo deste sábado (20) Crédito: Top Rank/Divulgação

O pugilista capixaba Esquiva Falcão encara o russo Artur Akavov, neste sábado (20) em Las Vegas, nos Estados Unidos. O medalhista olímpico bateu o peso combinado de 73,482 kg nesta sexta-feira (19), no mesmo local onde será o combate, o lendário MGM. Sua equipe confirma que o atleta está em seu melhor preparo físico.

O combate pode ser um trampolim para o brasileiro, que sonha em vencer o cinturão mundial dos médios (72,5 kg). Esquiva está invicto na carreira com 27 vitórias e 19 nocautes no profissional.

“Amanha é dia de guerra! Na minha opinião, é o melhor adversário, com melhor cartel. Ele teve três derrotas, duas das derrotas foram para campões mundiais! Acredito que vai ser uma luta com um cara experiente, que sabe lutar boxe, bom de boxe. Mas ele já teve a oportunidade dele de lutar pelo cinturão e quer tirar a minha e eu não vou deixar”, disse Esquiva Falcão.

O boxeador capixaba também garantiu que está muito preparado para o combate. “Porque eu treinei muito para essa luta! Coloquei Deus sempre na frente, minha família, meus fãs sempre me apoiando! Agradeço muito! Estou muito bem treinado e vou trazer essa vitória para o Brasil! Essa vitória não vai para Rússia. Estou muito confiante, preparado e tenho certeza que essa vitória é nossa!”