Esquiva Falcão mira mais um nocaute para ficar perto do cinturão

Pugilista capixaba viajou para os Estados Unidos, onde vai se preparar para luta que acontece em novembro

A Gazeta

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 16:37

Esquiva Falcão tem luta marcada para o dia 09 de novembro Crédito: Vitor Jubini

O lutador capixaba Esquiva Falcão viajou nesta sexta-feira (04) para os Estados Unidos. O boxeador tem luta marcada para o dia 09 de novembro, em Fresno, mas antes fará uma parada em Riverside, pois vai realizar a parte final de seu camp de treinamento na Robert Garcia Academy.

Invicto no profissional com 24 vitórias em 24 lutas, sendo 16 por nocaute, Esquiva mira mais uma vitória para seguir sonhando com o cinturão mundial na categoria dos médios, até 75 kg.

"Minha última luta eu venci por nocaute no oitavo round e a próxima luta eu quero vencer por nocaute também, e depois mirar o cinturão mundial. Hoje eu sou o lutador número 4 do mundo. Ganhando a próxima luta estarei mais próximo ainda. Com fé em Deus vamos trazer esse título para o Brasil", declarou o pugilista.

O adversário de Esquiva Falcão para a luta ainda não foi definido pela TOP Rank.

