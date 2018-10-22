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Esquiva Falcão derrota argentino e mira disputa de cinturão mundial

Capixaba contabilizou o 22ª triunfo na carreira e ainda não sabe o que é perder como profissional de boxe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 00:01

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 00:01

Esquiva Falcão venceu argentino Pitto e ficou ainda mais perto do cinturão mundial Crédito: Reprodução/Instagram
O recorde de Esquiva Falcão segue aumentando no boxe profissional. O brasileiro teve um compromisso na noite de sábado (20), em Las Vegas (EUA), contra argentino Guido "Chico" Pitto. O medalhista olímpico dominou a luta nos dez rounds e saiu vitorioso na decisão unânime. Com o triunfo, o pugilista chegou a 22 vitórias e nenhuma derrota.
Logo nos primeiros assaltos, Esquiva acelerou o ritmo da luta e aplicou diversos diretos de direita. Já na sequência, abriu um corte no supercílio do argentino, pela quantidade de golpes aplicados pelo brasileiro nos rounds iniciais.
> Repórter sente na pele como é um treino de um atleta de boxe
Com a guarda fechada, Pitto tentava bloquear as investidas de Esquiva e responder no contra-ataque. O Brasileiro, após um início forte, foi colocando um ritmo mais cadenciado na luta. Após o sexto assalto, o cansaço era visível nos dois lutadores. Com a vantagem nos pontos, o brasileiro passou a administrar e garantiu a vitória.
No mesmo evento, o japonês Ryota Murata, lutador que Esquiva almeja uma revanche após a polêmica final dos Jogos Olímpicos de 2012, foi derrotado. O asiático perdeu o cinturão dos médios da WBA para Rob Brant.

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