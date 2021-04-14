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Esquiva Falcão consegue patrocínio após campanha na web; ele trabalhava como motoboy

Depois de um ano treinando em casa e nas ruas, pugilista brasileiro e medalhista olímpico agora planeja retornar à rotina de competições...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 19:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 19:07
Crédito: Divulgação
Um dos principais nomes do boxe brasileiro, Esquiva Falcão, enfim, conseguiu um patrocínio. O pugilista de 31 anos agora é parceiro da Havan, empresa do varejo com sede em Brusque, no interior de Santa Catarina. O contrato tem duração de um ano. Ele estava trabalhando como motoboy na pizzaria que ele tem com a mulher, em Vila Velha, no Espírito Santo. Falcão também chegou a colocar sua medalha de prata em Londres-2012 à venda, mas desistiu após o sucesso da pizzaria. Profissional desde 2014, ele não pode mais disputar o torneio desde então. Nas redes sociais, ele e milhares de brasileiros compartilharam a história, que acabou comovendo a família Hang, dono da Havan.
- Não tenho estrutura pra treinar em Vila Velha, treino em casa mesmo. Tenho saco de boxe e alguns aparelhos e vou me virando. À noite costumo sair para correr para evitar aglomerações já que a minha mulher é grupo de risco da Covid por ser alérgica. Quando começou a pandemia, terminou o contrato com o meu antigo patrocinador e eu fiquei em dificuldades. Estava tudo parado e eu tive que me virar. As nossas pizzas deram certo e a gente conseguiu se manter. Só que a gente não tinha funcionário e eu que fazia as entregas. Agora, felizmente, isso acabou e eu vou ter mais tempo para me dedicar ao boxe - contou Esquiva, ao site "ge".

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