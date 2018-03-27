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Futebol Americano

Espírito Santo Black Knights está confirmado na Liga Nacional de FA

A princípio, o time será o único capixaba no campeonato, que é uma espécie de segunda divisão do Brasileiro de Futebol Americano

Publicado em 27 de Março de 2018 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 17:24
O ano de 2018 contará com mais uma equipe capixaba no cenário nacional de futebol americano: o Black Knights acaba de confirmar presença na Liga Nacional. A princípio, será o único time do Espírito Santo no campeonato, que é uma espécie de segunda divisão do Campeonato Brasileiro da modalidade. A Liga conta com equipes de todo o País, divididos por conferências.
Estamos nos preparando desde o ano passado. Chegou a hora. Tudo alinhado com nosso planejamento desde a nossa fundação, afirma Douglas Santos, presidente da equipe.
O clube foi fundado em 2016 e treina na Pedra da Cebola e Curva da Jurema. Mesmo com um plantel que já tem experiência em outros campeonatos, os jogadores estão ansiosos para a divulgação da tabela e conhecerem seus adversários. Possivelmente teremos jogos contra equipes de Minas ou Rio de Janeiro, por causa da nossa localização geográfica, mas só saberemos quando a Liga liberar a tabela, comenta Emerson Tononi, Offessive Tackle e diretor de Marketing da equipe.
Para a comissão técnica, o Espírito Santo Black Knights já conta com a preparadora física Estela Altoé. Personal trainer e consultora de treinamento físico com experiência internacional, ela já teve a oportunidade de orientar atletas profissionais da NFL, como Zach Ertz, tight end do Philadelphia Eagles, campeão do Super Bowl LII, Brandin Cooks, wide receiver do New England Patriots, vice-campeão do Super Bowl LII, e Drew Brees, quarterback do New Orleans Saints, campeão do Super Bowl XLIV e um dos principais atletas da liga norte-americana.

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