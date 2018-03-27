Espírito Santo Black Knights está confirmado na Liga Nacional de FA

O ano de 2018 contará com mais uma equipe capixaba no cenário nacional de futebol americano: o Black Knights acaba de confirmar presença na Liga Nacional. A princípio, será o único time do Espírito Santo no campeonato, que é uma espécie de segunda divisão do Campeonato Brasileiro da modalidade. A Liga conta com equipes de todo o País, divididos por conferências.

Estamos nos preparando desde o ano passado. Chegou a hora. Tudo alinhado com nosso planejamento desde a nossa fundação, afirma Douglas Santos, presidente da equipe.

O clube foi fundado em 2016 e treina na Pedra da Cebola e Curva da Jurema. Mesmo com um plantel que já tem experiência em outros campeonatos, os jogadores estão ansiosos para a divulgação da tabela e conhecerem seus adversários. Possivelmente teremos jogos contra equipes de Minas ou Rio de Janeiro, por causa da nossa localização geográfica, mas só saberemos quando a Liga liberar a tabela, comenta Emerson Tononi, Offessive Tackle e diretor de Marketing da equipe.