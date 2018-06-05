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Futebol Americano

Espírito Santo Black Knights apresenta coach para a Liga Nacional

Renan Georgio já foi jogador de futebol americano, tem experiência na UCLA e coordenou o Juiz de Fora Imperadores

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 19:53
Ele fala fluentemente cinco idiomas. Teve uma experiência na UCLA - Universidade da Califórnia em Los Angeles  Uma das mais importantes e tradicionais dos Estados Unidos, onde participou do Programa de Formação de Novos Coachs. É com esse perfil e mais de 13 anos de experiência dentro e fora de campo que Renan Georgio chega para ser o novo Head Coach do Espírito Santo Black Knights.
O capixaba Renan Georgio é o novo head coach do Espírito Santo Black Knights Crédito: Marcos Cruz/Divulgação
Como jogador, o capixaba já atuou pelo Vitória Antares, Cuiabá Arsenal e Vila Velha Tritões. Em sua experiência na UCLA, pôde acompanhar de perto o que de melhor existe em termos de Futebol Americano no mundo. Em 2017, encarou um de seus maiores desafios: Coordenou o recém-criado Juiz de Fora Imperadores. E o resultado foi um incrível terceiro lugar na Liga Nacional, o título da Conferência Sudeste e a Classificação da equipe para a BFA, a elite do Futebol Americano no Brasil. Posteriormente, foram convidados para se tornarem o Cruzeiro Imperadores.
Único representante capixaba na Liga Nacional 2018, o Espírito Santo Black Knight busca uma vaga na Brasil Futebol Americano (BFA) do próximo ano. O time capixaba integra o Grupo 1 (Divisão Sudeste) ao lado de Contagem Inconfidentes, Dark Owls e Macaé Oilers.

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