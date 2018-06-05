Espírito Santo Black Knights apresenta coach para a Liga Nacional

Ele fala fluentemente cinco idiomas. Teve uma experiência na UCLA - Universidade da Califórnia em Los Angeles  Uma das mais importantes e tradicionais dos Estados Unidos, onde participou do Programa de Formação de Novos Coachs. É com esse perfil e mais de 13 anos de experiência dentro e fora de campo que Renan Georgio chega para ser o novo Head Coach do Espírito Santo Black Knights.

O capixaba Renan Georgio é o novo head coach do Espírito Santo Black Knights Crédito: Marcos Cruz/Divulgação

Como jogador, o capixaba já atuou pelo Vitória Antares, Cuiabá Arsenal e Vila Velha Tritões. Em sua experiência na UCLA, pôde acompanhar de perto o que de melhor existe em termos de Futebol Americano no mundo. Em 2017, encarou um de seus maiores desafios: Coordenou o recém-criado Juiz de Fora Imperadores. E o resultado foi um incrível terceiro lugar na Liga Nacional, o título da Conferência Sudeste e a Classificação da equipe para a BFA, a elite do Futebol Americano no Brasil. Posteriormente, foram convidados para se tornarem o Cruzeiro Imperadores.