Especialista alerta para sequelas cardíacas do Covid-19 em atletas

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Um histórico de atleta não é garantia de menos riscos à saúde e à ausência de sequelas em caso de contágio pelo Covid-19, em especial as cardíacas. Segundo a cardiologista Margarete Henriques, médica com 17 anos de experiência na área, contou ao LANCE!, estudos recentes indicam que o coronavírus pode afetar o sistema cardiovascular de indivíduos e trazer consequências graves, se não for feito um acompanhamento correto.

– O vírus pode afetar o sistema cardiovascular com manifestações diversas, como insuficiência cardíaca, arritmia, trombose e até morte súbita. Embora esses estudos sejam pequenos e suas conclusões ainda não totalmente compreendidas, está claro para os médicos que um jovem que aparentemente superou a Covid-19 pode apresentar algum problema cardíaco. Ainda não se sabe se é um dano causado diretamente pelo vírus, ou se decorre de uma resposta imunológica exacerbada do organismo causada pelo vírus – alertou Margarete, que tem especialização em Cardiologia pelo Hospital do Coração HCOR de São Paulo.

Os protocolos existentes para atletas, em geral, exigem apenas o isolamento de dez dias e permitem a volta das atividades após nova testagem. Não há ainda qualquer indicação de cuidados específicos ou acompanhamento cardiológico.

– O retorno ao desporto vai depender do grau de acometimento da doença, mas é interessante que, independentemente disso, tenha um retorno gradual às atividades físicas. Mesmo após o tempo médio de cura, o organismo ainda leva um tempo para se restabelecer totalmente. Então é importante fazer um acompanhamento médico – recomenda a cardiologista.Veja outras respostas da cardiologista Margarete Henriques ao LANCE!:

O que há de concreto em termos de estudos e pesquisas sobre sequelas cardíacas do Covid-19? Que associações já foram feitas entre o vírus e problemas cardíacos?

Pacientes que se recuperaram da Covid-19 podem ter sequelas de médio a longo prazo. Como se sabe, a doença é sistêmica, ou seja, agride outros órgãos. Há exemplos de sequelas no coração como a miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco. O virus pode afetar o sistema cardiovascular com manifestações diversas, como insuficiência cardíaca, arritmia, trombose e até morte súbita. Um estudo alemão feito em julho e publicado na revista Jama Cardiology mostra como o coronavírus afeta o coração. Cientistas estudaram cem pessoas na faixa dos 49 anos que se recuperaram da Covid. A maioria apresentou sintomas leves, ou não apresentou sintomas. Seis meses depois, os cientistas submeteram os pacientes a exames de ressonância magnética e descobriram que 80% deles apresentaram anomalias cardíacas e 60% apresentaram miocardite.Outro estudo publicado também na Jama Cardiology apresentou outro número: autópsias feitas em 39 pacientes que morreram de Covid revelaram a presença do vírus no miocárdio em 60% dos casos. Ou seja, embora esses estudos sejam pequenos e suas conclusões ainda não totalmente compreendidas, está claro para os médicos que um jovem que aparentemente superou a Covid-19 pode apresentar algum problema cardíaco. Ainda não se sabe se é um dano causado diretamente pelo vírus, ou se decorre de uma resposta imunológica exacerbada do organismo causada pelo vírus.

O que essas sequelas podem representar para os atletas de alto rendimento? Por quanto tempo podem durar? São irreversíveis?

O fato de a doença ser nova mantém alguns aspectos desconhecidos. Uma delas é o impacto causado no organismo depois da recuperação. Muitos pacientes apresentam características persistentes ou sequelas em diferentes partes do corpo. E o tempo de recuperação é tema de estudos no mundo todo. Ainda é cedo para definir os impactos da Covid 19 a longo prazo na vida de alguns pacientes, mas alguns estudos preliminares estão sendo divulgados em relção à repercussões no corpo e no coração. No caso dos atletas, ao serem diagnosticados com coronavírus, é necessária muita atenção no retorno às atividades. O retorno ao desporto vai depender do grau de acometimento da doença, mas é interessante que, independentemente disso, tenha um retorno gradual às atividades físicas. Mesmo após o tempo médio de cura, o organismo ainda leva um tempo para se restabelecer totalmente. Então é importante fazer um acompanhamento médico.Quais os riscos para o atleta que contraiu coronavírus? Essas sequelas podem afetar o desempenho até que ponto? Há risco de ter que encerrar a carreira?

A rapidez da cura ajuda muito a diminuir o risco das complicações, mas o processo é muito individual. O esportista acometido pelo coronavírus deve tomar muito cuidado durante o tratamento da virose. O médico fará a solicitação de exames de sangue, tomografia computadorizada do tórax, teste de esforço, ecocardiograma, e aí sim, após a realização dos exames, o atleta volta a praticar a sua atividade física após a total liberação do médico. As sequelas podem afetar o desempenho do atleta dependendo da gravidade da doença. Pesquisadores de Hong Kong divulgaram recentemente que de 12 pacientes avaliados, que realizaram tratamento em hospitais de Covid-19, três deles apresentaram redução da capacidade pulmonar. As pessoas analisadas relataram dificuldade para respirar em atividades que exigiam maior esforço e tiveram uma queda de 30% na função pulmonar. Com relação ao risco do esportista ter de encerrar a carreira, vai depender da gravidade da doença instalada.

A que sintomas os atletas que contraíram coronavírus devem ficar atentos para saber se houve sequelas cardíacas?

Os atletas que contrariam a Covid-19 devem ficar alertas aos sinais e aos sintomas como cansaço excessivo, palpitações, faltas de ar, dores de cabeça, dores no peito e dores musculares. Geralmente os casos de dano pulmonar mais graves acontecem na faixa etária de risco, que são idosos e portadores de doenças crônicas. Se o atleta for acometido pelo coronavírus e tiver manifestações leves, não terá comprometimento pulmonar e poderá retomar as atividades normalmente após o tempo da doença. Porém, se tiver manifestações mais graves, dependendo do dano na estrutura dos pulmões, é possível que o esportista recupere sua capacidade pulmonar com auxílio de medicações e fisioterapia respiratória. Em relação ao sistema cardiovascular, as principais manifestações seriam arritmias, isquemias, miocardite. A miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração, pode ter uma evolução de seis ou mais meses. Geralmente essa doença evolui para a cura sem nenhuma sequela, o que permite o retorno ao esporte, ou evolui para a cura com sequelas, onde o paciente pode apresentar arritmias malignas ou benignas. Nesse caso são necessários tratamentos variados com medicações, ou até mesmo intervenções. Pode evoluir também para uma dilatação no coração, o que pode causar insuficiência cardíaca. Há diferença entre essas sequelas entre atletas e não atletas? O fato de ser atleta pode amenizar de alguma forma esses efeitos?