ES: prêmio menor para mulheres em campeonato de bodyboard gera polêmica

Neymara Carvalho na onda do Oi Jogos Cariocas de Verão Crédito: Bruno Bezerra/Divulgação

A diferença no valor de premiação para homens e mulheres da 3ª etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboard, que será realizada na Barra do Jucu, em Vila Velha, a partir desta quinta-feira (16), vem causando polêmica. Para a categoria Profissional Masculino, o prêmio para o primeiro lugar é de R$ 10 mil, já para a categoria Profissional Feminino, o valor da premiação é a metade, R$ 5 mil.

A atleta capixaba Neymara Carvalho, que vai participar da competição, comentou, indignada, em uma postagem no Instagram, que considera a premiação injusta. Ela afirma que a categoria feminina já fez reclamações, mas há sempre uma justificativa.

"Já reivindicamos muito, a justificativa é sempre a mesma, de que na categoria masculina existe mais que o dobro de atletas inscritos. No mundial existe a mesma discrepância. Temos o mesmo treinamento, competimos na maioria das vezes nas mesmas condições e sempre foi assim. Em toda minha carreira, lembro somente de três episódios que criaram uma lei pela igualdade, uma delas aqui mesmo no Estado. Triste realidade", completou Neymara, que busca o 10º título brasileiro e é a segunda colocada no ranking nacional de bodyboard.

"NÃO HÁ ESPAÇO PARA ESSE TIPO DE DIFERENÇA"

O valor da premiação também chamou a atenção do governador do Estado, Paulo Hartung (MDB), nesta terça-feira (14), que resolveu fazer um comunicado sobre a situação. Não há espaço na sociedade para haver esse tipo de diferença entre homens e mulheres. Nem no esporte , nem em qualquer lugar.

Hartung informou ainda que já pediu à Secretaria de Estado de Esportes para que atue junto à Federação da categoria para rever a premiação e estabelecer valores igualitários para ambos os sexos.

O CIRCUITO

As capixabas Maira Viana e Neymara Carvalho lideram o ranking brasileiro profissional de bodyboard Crédito: Tony DENTITY_apos_ENTITYAndrea/Divulgação