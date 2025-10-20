Home
ES bate recorde de medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros

ES bate recorde de medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros

A delegação capixaba conquistou 26 medalhas no Jubs, competição disputada em Natal-RN

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:42

Espírito Santo bate recorde de medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs)
Espírito Santo bate recorde de medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) Crédito: Dvulgação

A delegação do Espírito Santo conquistou 19 medalhas durante a segunda semana dos Jogos Universitários Brasileiros, o Jubs, competição realizada em Natal, no Rio Grande do Norte. As conquistas, somadas as sete medalhas do primeiro bloco, fazem o Estado terminar a principal competição universitária do Brasil com 26 medalhas, sendo oito de ouro, cinco de prata e 13 de bronze.

“Finalizamos o Jubs extremamente felizes e realizados. Acompanhar esses atletas fazendo história com a camisa do Espírito Santo não tem preço. Isso mostra como o esporte universitário capixaba é sério, bem disputado e com atletas de alto nível. É realmente parabenizar a todos pelo excelente trabalho”, celebrou Gustavo Amorim, presidente da Federação Universitária de Esportes Capixaba (Fuec). O recorde anterior era de 19 medalhas no total.

Nesta segunda semana de Jubs, o Espírito Santo conquistou medalhas em sete modalidades: basquete, natação, natação paralímpica, cheerleading, futsal, karatê e wrestling. Entre as modalidades individuais, os nadadores Milena Pizzin e Caio Marinato foram os grandes destaques. Milena conquistou ouro e prata, nos 50m e nos 100m borboleta, respectivamente, enquanto Marinato levou cinco medalhas na natação paradesportiva, sendo duas de prata e três de bronze.

Nas modalidades coletivas, o cheerleading foi bem, conquistando duas medalhas de bronze e o vice-campeonato geral. Já o basquete brilhou, sendo campeão no masculino e no feminino. Treinador das duas equipes, João Victor Freitas, comemorou a dobradinha. “Conquistar a medalha de ouro nos dois naipes é algo histórico para o basquete capixaba. Fico muito feliz de conduzir esses atletas nessa jornada. Quero agradecer de novo a todos pelo empenho e dedicação”, disse.

Confira todas as medalhas do Espírito Santo na 2ª semana do Jubs

Natação

  • OURO: 50m borboleta Fem | Milena Pizzin (Unesc)
  • PRATA: 100 borboleta Fem | Milena Pizzin (Unesc)

Natação Paradesportiva

  • PRATA: 200m livre S-9 | Caio Marinato (Faceli)
  • PRATA: 100m livre S-9 | Caio Marinato (Faceli)
  • BRONZE: 50m costas S-9 | Caio Marinato(Faceli)
  • BROZE: 50m peito S-9 | Caio Marinato (Faceli)
  • RONZE: 50m livre S-9 | Caio Marinato (Faceli)

Karatê

  • OURO: Kata FEM | Victoria Tatagiba (Multivix)
  • BRONZE: Kata MASC | Vicente Bolzonello (Vale do Cricaré)
  • BRONZE: Kumite +84 Kg | Kauan Santos (Multivix)

Wrestling

  • OURO: Estilo Livre até 62kg FEM | Stefany dos Santos (Multivix)
  • BRONZE: Estilo Greco-Romano até 130kg MASC | Samuel Mello (Multivix)
  • BRONZE: Estilo Livre até 65kg MASC | Caio Dantas (Multivix)

Cheerleading

  • BRONZE: Team Cheer (UVV)
  • BRONZE: Group Stunt (UVV)
  • Vice-Campeã Geral do Cheerleading (UVV)

Futsal

PRATA: Feminino (Multivix)

Basquete

  • OURO: Basquetebol Feminino (Multivix)
  • OURO: Basquete Masculino (Multivix)

