ES bate recorde de medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:42
A delegação do Espírito Santo conquistou 19 medalhas durante a segunda semana dos Jogos Universitários Brasileiros, o Jubs, competição realizada em Natal, no Rio Grande do Norte. As conquistas, somadas as sete medalhas do primeiro bloco, fazem o Estado terminar a principal competição universitária do Brasil com 26 medalhas, sendo oito de ouro, cinco de prata e 13 de bronze.
“Finalizamos o Jubs extremamente felizes e realizados. Acompanhar esses atletas fazendo história com a camisa do Espírito Santo não tem preço. Isso mostra como o esporte universitário capixaba é sério, bem disputado e com atletas de alto nível. É realmente parabenizar a todos pelo excelente trabalho”, celebrou Gustavo Amorim, presidente da Federação Universitária de Esportes Capixaba (Fuec). O recorde anterior era de 19 medalhas no total.
Nesta segunda semana de Jubs, o Espírito Santo conquistou medalhas em sete modalidades: basquete, natação, natação paralímpica, cheerleading, futsal, karatê e wrestling. Entre as modalidades individuais, os nadadores Milena Pizzin e Caio Marinato foram os grandes destaques. Milena conquistou ouro e prata, nos 50m e nos 100m borboleta, respectivamente, enquanto Marinato levou cinco medalhas na natação paradesportiva, sendo duas de prata e três de bronze.
Nas modalidades coletivas, o cheerleading foi bem, conquistando duas medalhas de bronze e o vice-campeonato geral. Já o basquete brilhou, sendo campeão no masculino e no feminino. Treinador das duas equipes, João Victor Freitas, comemorou a dobradinha. “Conquistar a medalha de ouro nos dois naipes é algo histórico para o basquete capixaba. Fico muito feliz de conduzir esses atletas nessa jornada. Quero agradecer de novo a todos pelo empenho e dedicação”, disse.
Natação
Natação Paradesportiva
Karatê
Wrestling
Cheerleading
Futsal
PRATA: Feminino (Multivix)
Basquete
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o