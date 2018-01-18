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Equipes decidem vaga para a final da Copa Vitória de Futebol de Areia

Craques da Praia, Atlanta/Pega Reta, Geração/Doctum e Esquina são as equipes que disputam uma vaga na final do campeonato regional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 14:10

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 14:10

A Copa Vitória de Futebol de Areia, que acontece na Praia de Camburi, como parte da programação da Arena Verão Vitória 2018, conhecerá os finalistas do torneio na noite desta quinta-feira (18). Pela Chave D, à partir das 19h45, Craques da Praia e Atlanta/Pega Reta decidem a primeira vaga na final. À seguir, pelo Grupo E, Geração/Doctum e Esquina decidem a última vaga para a decisão da competição.
Equipe Geração/Doctum luta para chegar na final do torneio Crédito: WABS
No caminho para chegar à decisão, o Geração/Doctum conta com seu quarteto artilheiro. Os defensores Peterson e João Vitor, e os atacantes Jonathan Gomes e Alezyr Lirio, que deixaram suas marcas durante os jogos até aqui, e esperam continuar ajudando a equipe a avançar no torneio. Quem também se destaca é o defensor Rui Mota, que é líder de assistências. Para Alezyr, a equipe tem que manter o foco na eficiência.
O Esquina chegou por seu mérito e quem chega até aqui quer avançar pra final. Quem estiver mais focado em fazer o seu melhor dentro de quadra terá mais chances de avançar, disse o atacante.
Peterson, João Vitor, Jonathan e Alezyr representam o Geração Crédito: WABS
Do outro lado, Atlanta/Pega Reta e Craques da Praia fazem o que, para muitos, será uma final antecipada. Pelo Atlanta, Maguinho, Edilecyr e Leandrinho são a espinha dorsal da equipe. Já pelo lado do Craques da Praia, Erick Lirio, Wilker e o goleiro Marcelão são os responsáveis pelas principais ações do time da Praia do Suá. Quem vencer avança para a final, que acontece já nesta sexta-feira (19), também na Arena de Camburi, tendo como preliminar a decisão do compeonato feminino, que terá o desafio do invicto Vila Nova, contra a equipe de São Pedro.
Jogos: 18 de janeiro, na Arena de Camburi
19:45h  Atlanta/Pega Reta x Craques da Praia
À seguir  Geração/Doctum x Esquina FC

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