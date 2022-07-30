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Esporte Capixaba

Equipes de vela do Iate Clube do ES participam de competições internacionais

Três tripulações do Iate Clube do Espírito Santo (ICES) marcam presença em disputas relevantes, sendo duas fora do país e uma em águas brasileiras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2022 às 23:03

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 23:03

Equipes capixabas se destacam nas competições à nível nacional e internacional
Equipes capixabas se destacam nas competições à nível nacional e internacional Crédito: Aline Bassi / Divulgação
Equipes do Estado estão a todo vapor em competições internacionais. Três tripulações do Iate Clube do Espírito Santo (Ices) marcaram presença em disputas relevantes, sendo duas fora do país e uma em águas brasileiras.
O tradicional Bravíssimo participa até este sábado (30) da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, em São Paulo. A embarcação, atual campeã dessa competição, desta vez está com uma tripulação 100% capixaba. O evento é o principal da categoria Vela Oceânica na América Latina. O Bravíssimo compete com veleiros do Brasil e da Argentina, tripulados por campeões mundiais e olímpicos, como André Fonseca e Martine Grael.
Maior vencedor de competições da classe snipe no ES nos últimos 10 anos, Rodrigo Stephan irá competir ao lado de Gustavo Baiano no Mundial de Snipe, que irá acontecer entre os dias 18 e 25 de agosto, em Cascais, Portugal. A dupla irá competir com 87 barcos de 20 países diferentes. É o quarto mundial seguido que Rodrigo participa.
Já o veleiro Lady marca presença na Copa do Rei, principal competição de Vela Oceânica no Mar Mediterrâneo. A disputa será de 30 de julho a 6 de agosto, em Palma de Mallorca, na Espanha. Tendo o Luciano Secchin como comandante, o Lady é o primeiro veleiro de oceano a representar o Espírito Santo em uma competição na Europa.
A tripulação é formada por atletas do Brasil, Uruguai e Argentina e conta com campeões mundiais e membros da equipe Olímpica do Brasil e do Uruguai, entre eles Jorge Zarif, Dominique Knuppel e Alfredo Rovere.

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