Após vida dedicada ao judô, Nacif Elias migra para o MMA

O atleta olímpico de judô Nacif Elias, que representa o Líbano desde 2013, decidiu recentemente migrar para o MMA. "Eu sempre quis ir para o MMA, mas ainda tinha algumas coisas para resolver no judô. E também ficava meio inseguro, mas a decisão veio esse ano, pois já estou com 33 anos, a hora de migrar para um novo esporte seria agora. Estudei com a minha equipe e decidi ir para o MMA”, explicou Nacif Elias.
Nacif aceitou este novo desafio, pois conseguiu organizar a vida de uma forma que não precisará se aposentar das artes marciais. “Vou conseguir dar atenção para a minha família e continuar treinando forte.” contou. Seu foco agora é MMA e alguns eventos: sem pano, submission, jiu-jítsu e no-gi.
“Eu estou evoluindo a minha parte de treino em pé, ainda consigo me aventurar em alguns eventos de kickboxing, muay thay. Irei representar o Espirito Santo, o Brasil, o Líbano e todos os meus fãs espalhados pelo mundo. Estarei sempre levando essas bandeiras em meu coração. Honrando e me esforçando ao máximo para trazer um resultado positivo. Eu nasci para lutar e é isso que eu quero fazer!” declarou Nacif.
A princípio, o atleta irá lutar na categoria até 84 quilos, mas ainda pode haver mudanças. A preparação física será cinco vezes por semana, liderado pelo mestre Mauro Guerra, que trabalhou com Erick Silva. Ele vai organizar e liderar sua periodização, que inclui a parte de musculação, sem pano, submission, no-gi, luta olímpica e a parte de trocação, que será intervalado com professores de boxe, kickboxing e muay thai.
“Minha equipe ainda está em formação, a parte física está definida, será o Mauro Guerra. Parte de MMA será pelo Felipe Eloy, que foi sparring do Erick Silva, com experiência de muitos anos e está me ajudando com exclusividade. Estou com o apoio do mestre Denis, de kickboxing, e de toda família (Iuri e Denis Júnior, campeões brasileiros de kickboxing), da Coliseu Fight; tenho equipe de fisioterapia com o Francisco Brioschi. Pretendo alinhar com alguém do pilates. Na parte nutricional e psicológica ainda não fechamos. A parte de chão estou sendo treinado pelo mestre Fred Zaganelli.”, explicou Nacif.
PRÓXIMOS PASSOS
Nacif terá um evento amador em setembro, no Rio de Janeiro, onde pretende estrear no octógono. “Só não irei antes, porque estou no processo perda de peso e retomando o gás, melhorando a parte em pé, voltando a forma física para trocar porrada”, explicou o atleta. Boa parte da preparação será feita no Espírito Santo. Mas ele pretende finalizar seus campings em outros locais, para sair da zona de conforto.
“O MMA está em alta, é um dos esportes mais bem pagos no mundo, tem melhor visibilidade. As pessoas curtem, pois englobam várias modalidades juntas e têm menos atletas. Então, estou na expectativa de conseguir mais apoio e mais patrocínio. E as portas estão abertas. Estou ainda fechando as parcerias para alcançar nossos objetivos em conjunto. Tenho estudado os adversários que se parecem comigo, como por exemplo o Hector Lombardi, que já foi do UFC, Paulo Filho (Paulão, campeão do Pride e do Wec) e Rousimar Palhares (Toquinho), esses três tem o mesmo biotipo que eu e a mesma altura. Então, estou tentando pegar as mesmas qualidades que eles e deixar de lado as falhas. Irei me aperfeiçoar ao máximo possível.”
Para quem acompanha a carreira do atleta, ele finaliza com uma mensagem. “Quero sempre agradecer o apoio e carinho de vocês, que me motivam a cada dia para estar trabalhando forte, trazer alegria e esperança para todos. A vida é uma guerra, só sai vitorioso quem não desiste. Toda vez que eu entrar no octógono, eu vou estar representando milhões de pessoas guerreiras no dia a dia da vida, e vou lutar ao máximo para trazer essa vitória. E o lema sempre é esse: pra cima sempre, recuar, jamais! Fera braba neles! OSS!” concluiu Nacif Elias.