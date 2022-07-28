Após vida dedicada ao judô, Nacif Elias migra para o MMA

Nacif Elias se prepara para competição no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação / Assessoria

O atleta olímpico de judô Nacif Elias, que representa o Líbano desde 2013, decidiu recentemente migrar para o MMA. "Eu sempre quis ir para o MMA, mas ainda tinha algumas coisas para resolver no judô. E também ficava meio inseguro, mas a decisão veio esse ano, pois já estou com 33 anos, a hora de migrar para um novo esporte seria agora. Estudei com a minha equipe e decidi ir para o MMA”, explicou Nacif Elias.

Nacif aceitou este novo desafio, pois conseguiu organizar a vida de uma forma que não precisará se aposentar das artes marciais. “Vou conseguir dar atenção para a minha família e continuar treinando forte.” contou. Seu foco agora é MMA e alguns eventos: sem pano, submission, jiu-jítsu e no-gi.

“Eu estou evoluindo a minha parte de treino em pé, ainda consigo me aventurar em alguns eventos de kickboxing, muay thay. Irei representar o Espirito Santo , o Brasil, o Líbano e todos os meus fãs espalhados pelo mundo. Estarei sempre levando essas bandeiras em meu coração. Honrando e me esforçando ao máximo para trazer um resultado positivo. Eu nasci para lutar e é isso que eu quero fazer!” declarou Nacif.

A princípio, o atleta irá lutar na categoria até 84 quilos, mas ainda pode haver mudanças. A preparação física será cinco vezes por semana, liderado pelo mestre Mauro Guerra, que trabalhou com Erick Silva. Ele vai organizar e liderar sua periodização, que inclui a parte de musculação, sem pano, submission, no-gi, luta olímpica e a parte de trocação, que será intervalado com professores de boxe, kickboxing e muay thai.

“Minha equipe ainda está em formação, a parte física está definida, será o Mauro Guerra. Parte de MMA será pelo Felipe Eloy, que foi sparring do Erick Silva, com experiência de muitos anos e está me ajudando com exclusividade. Estou com o apoio do mestre Denis, de kickboxing, e de toda família (Iuri e Denis Júnior, campeões brasileiros de kickboxing), da Coliseu Fight; tenho equipe de fisioterapia com o Francisco Brioschi. Pretendo alinhar com alguém do pilates. Na parte nutricional e psicológica ainda não fechamos. A parte de chão estou sendo treinado pelo mestre Fred Zaganelli.”, explicou Nacif.

Nacif Elias e o mestre Fred Zaganelli Crédito: Divulgação / Assessoria

PRÓXIMOS PASSOS

Nacif terá um evento amador em setembro, no Rio de Janeiro, onde pretende estrear no octógono. “Só não irei antes, porque estou no processo perda de peso e retomando o gás, melhorando a parte em pé, voltando a forma física para trocar porrada”, explicou o atleta. Boa parte da preparação será feita no Espírito Santo. Mas ele pretende finalizar seus campings em outros locais, para sair da zona de conforto.

“O MMA está em alta, é um dos esportes mais bem pagos no mundo, tem melhor visibilidade. As pessoas curtem, pois englobam várias modalidades juntas e têm menos atletas. Então, estou na expectativa de conseguir mais apoio e mais patrocínio. E as portas estão abertas. Estou ainda fechando as parcerias para alcançar nossos objetivos em conjunto. Tenho estudado os adversários que se parecem comigo, como por exemplo o Hector Lombardi, que já foi do UFC, Paulo Filho (Paulão, campeão do Pride e do Wec) e Rousimar Palhares (Toquinho), esses três tem o mesmo biotipo que eu e a mesma altura. Então, estou tentando pegar as mesmas qualidades que eles e deixar de lado as falhas. Irei me aperfeiçoar ao máximo possível.”