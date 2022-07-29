Estudantes capixabas representam o ES no Brasileiro Escolar de Futsal

Equipes capixabas participam de competição nacional de futsal em Santa Catarina Crédito: Divulgação / Assessoria

Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal, que chega à sua reta final neste domingo (31), em Balneário Camboriú (SC). As equipes capixabas vêm fazendo bonito e já estão nas semifinais da competição. Estudantes e atletas da Escola Estadual de Ensino Médio Emir de Macedo, de Linhares , e do Centro Educacional Mundo Moderno, de Cariacica , representam o Espírito Santo no, que chega à sua reta final neste domingo (31), em Balneário Camboriú (SC). As equipes capixabas vêm fazendo bonito e já estão nas semifinais da competição.

O evento é realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e, para que os atletas pudessem participar, foi preciso passar pela seletiva estadual, promovida pela Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade).

A atleta Karina Viana, do Mundo Moderno, destacou a importância em participar de uma competição nacional. “Esperamos dar uma boa experiência para o meu time e que possamos representar bem o Estado”. A expectativa é compartilhada por Adriano Campi, da escola Emir de Macedo. “Treinamos bastante. Viemos preparados para dar o nosso melhor, colocar o Espírito Santo no topo e trazer uma medalha”, vibrou.

O presidente da Fecade, Lidimar Marquez, está acompanhando as equipes e destaca que o evento é uma ótima oportunidade de integração “Além de todo o suporte para a participação, os atletas escolares participam de um intercâmbio pedagógico com um dia cultural dedicado para que eles possam conhecer um pouco mais da cidade sede do torneio. Junto a isso, há a interação entre atletas de todo o país. É uma grande experiência para esses estudantes”, ressalta.

HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO E FORÇA DE VONTADE

Um dos destaques da competição é a atleta capixaba Giuliane Victória Lourenço, de 17 anos, que há três anos foi atropelada e arrastada por um caminhão e teve um braço e uma perna praticamente esmagados, sendo desiludida por médicos de que talvez não pudesse voltar a andar. Quebrou bacia, coluna, fêmur e muitos ossos do pescoço para baixo. Após diversos tratamentos e o trabalho de atividade física na escola, junto à força de vontade da jovem, ela começou a recuperar os movimentos e, hoje, é a goleira do time feminino que representa o Espírito Santo.

Atleta Giuliane Lourenço foi atropelada e quase perdeu os movimentos do corpo. Se superou e hoje é a goleira da equipe feminina na competição nacional Crédito: Divulgação / Assessoria

A história dela vem de diversas superações. Neste ano, próximo à fase metropolitana dos Jogos Escolares do ES, Giuliane teve quase o rompimento total dos ligamentos e estaria fora da competição. Porém, devido à saída da goleira por motivos pessoais, o técnico Jeanio Pelissari propôs mais um desafio para a estudante: fazer um trabalho de fortalecimento dos músculos e tentar substituir a goleira. A atleta topou e, em 30 dias, a jovem conseguiu fazer o trabalho, virou a goleira do time e foi campeã estadual dos Jogos.

A mãe de Giuliane, Jackeline Lourenço, conta que o médico disse que foi um milagre. “Quando voltamos ao médico que fez todo o acompanhamento dela desde o dia do acidente, e contamos que Giu estava jogando e sendo campeã, o médico chorou e disse que foi um milagre de Deus, que não esperava que ela pudesse voltar a andar. Em todo o tempo que ela ficou em tratamento, ela nunca tirou o esporte da cabeça. Em cima da cama, no hospital, quando ela conseguia falar ela dizia que queria voltar a jogar futebol, Graças a Deus e a sua força de vontade, ela conseguiu. Nossa filha é uma guerreira”, conta emocionada.