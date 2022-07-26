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Jogos Olímpicos de Paris

Comitê Organizador apresenta calendário oficial da Olimpíada de Paris

A exatos dois anos para a abertura dos Jogos Olímpicos, a entidade organizadora do evento divulgou o calendário oficial das competições que ocorrerão de 26 de julho a 11 de agosto de 2024
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 jul 2022 às 09:07

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 09:07

329 eventos esportivos serão realizados em 19 dias de competição em terras francesas
329 eventos esportivos serão realizados em 19 dias de competição em terras francesas Crédito: Agência Brasil / Reprodução
O Comitê Organizador divulgou o calendário oficial de eventos que ocorrerão de 26 de julho a 11 de agosto de 2024 em Paris, na França. “Vamos abrir os Jogos para todos”, é o lema da edição dos Jogos de 2024. A mensagem visa chamar a atenção para a equidade de gêneros nos esportes.
Durante os 19 dias de competição serão 329 eventos esportivos. A cerimônia de abertura será no dia 26 de julho, mas dois dias antes já começam as disputas de futebol, handebol, rugby e tiro com arco. A partir do dia 27 de julho ocorrerão as disputas por medalhas no ciclismo (contrarrelógio feminino e masculino), judô, esgrima, saltos ornamentais, rugby sevens, tiro, natação e skate.
De acordo com o calendário, a final do skate street masculino será no próprio dia 27 de julho e a do feminino no dia seguinte. Nos Jogos de Tóquio, os brasileiros Kelvin Hoefler e Rayssa Leal faturaram uma prata cada um no street. Já a disputa do pódio no estilo park terá início em 7 de agosto.
O torneio de surfe, cujo primeiro campeão foi o potiguar Ítalo Ferreira em Tóquio, está previsto para o período de 28 de julho a 7 de agosto. As regatas da vela ocorrerão no mesmo período, em Teahupoo, na Polinésia Francesa, a 15 mil quilômetros de Paris. As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze – ouro duas vezes, na Rio 2016 e em Tóquio 2020 – devem ir em busca do tricampeonato.
Já as disputas do atletismo, serão de 1º a 11 de agosto, no Stade de France e nas ruas da capital francesa. A disputa da final dos 400 metros com barreiras está prevista para o dia 9 de agosto e deve contar com a presença do paulista Alison dos Santos, bronze nos Jogos de Tóquio, e ouro na última terça (19), no Mundial de Atletismo em Eugene, no estado do Oregon (Estados Unidos).
Tantos as disputas de atletismo como da natação (27 de julho a 4 de agosto) ocorrerão a partir das 20h30. As provas de maratona aquática, cujo ouro nos 10 km em Tóquio foi da baiana Ana Marcela Cunha, serão disputadas no Rio Sena, que corta Paris – nas proximidades da Ponte Alexandre III – nos dias 30 a 31 de julho.
As provas individuais da Ginástica Artística começam em 1º de agosto. É grande a expectativa por mais uma participação da brasileira Rebeca Andrade em Paris: a ginasta voltou da última edição em Tóquio com uma prata (individual geral) e um ouro (salto). As finais (feminina e masculina) por aparelhos ocorrerão de 3 a 5 de agosto.
Na última edição em Tóquio, o Brasil conquistou 21 medalhas, sete delas de ouro.

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