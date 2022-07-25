Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mundial de Atletismo

Letícia Oro fatura bronze no salto em distância no término do Mundial

Após o ouro de Alison dos Santos, Letícia garantiu mais uma medalha para a delegação brasileira no Mundial de Atletismo em Oregon, nos Estados Unidos, e alcançou a melhor marca da carreira em competições internacionais
Agência Brasil

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 19:19

Letícia foi a responsável por garantir segundo pódio brasileiro no Mundial Crédito: Carol Coelho / CBAt
A brasileira Letícia Oro Melo recebeu na madrugada de hoje (25) a medalha de bronze conquistada no salto em distância, no Mundial de Atletismo em Eugene, no estado do Oregon (Estados Unidos). No final da noite de domingo (24), a catarinense surpreendeu ao saltar 6,89 metros, garantindo o terceiro lugar mundial. O ouro ficou com a alemã Mikaila Mihambo (7,12 m) e a prata com a nigeriana Ese Brume (7,02 m). Foi o segundo pódio do Brasil no Estádio Hayward Field: na última terça (19), o paulista Alison dos Santos foi ouro nos 400m com barreiras.
Letícia bateu seu próprio recorde para se garantir na briga por medalhas: alcançou 6,67m no terceiro salto da fase eliminatória. O Mundial foi a segunda competição do ano para a atleta de 24 anos, que há sete meses passou por cirurgia no joelho. Na final valendo o pódio, Letícia cravou 6,89 m logo no primeiro salto. A brasileira ainda se esforçou para ampliar a marca, mas queimou os saltos restantes.
"Esse é meu jeito, concentrada. Não tenho medo de ninguém. Estou em choque, mas quero agradecer a todos. E dizer que quero buscar os 7 metros, vou continuar treinando e sei que tenho condições. Quando eu vi 6,89 m quase desmaiei”, disse Letícia. “Quando eu vou competir, tanto no Estadual quanto no Mundial, eu penso em medalha”, acrescentou a atleta em depoimento à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).
O feito de Letícia recebeu elogios da campeã olímpica Maurren Maggi, ouro nos Jogos de Pequim (2008), que “ficou emocionada demais com a conquista de Letícia que deixou todas as grandes competidoras apavoradas com o seu salto de 6,89 m na primeira tentativa".

Tópicos Relacionados

Esportes Estados Unidos Atletismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados