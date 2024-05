Equipes capixabas participam de Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete

O torneio já teve duas rodadas realizadas e, até o momento, a melhor equipe capixaba é o IVV/Cetaf, seguido pelo Saldanha da Gama

Principais equipes de basquete de base do Espírito Santo, Saldanha da Gama, Álvares Cabral e Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf) disputam, por toda esta semana, na Serra, o Campeonato Brasileiro Interclubes Masculino Sub-19. Realizada pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB), a competição, que é a principal para atletas de base do País, acontece na Arena Jacaraípe e conta com a participação de 12 clubes. As partidas acontecem durante todo o dia, das 9 às 19 horas, com entrada gratuita para o público.