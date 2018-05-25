Entrosamento e parceria em primeiro treino de Alison e André Stein

Trabalha e confia. A frase que está na bandeira do Espírito Santo traduz bem o lema da mais nova dupla do vôlei de praia: Alison e André Stein. De um lado, a experiência de um campeão olímpico de 32 anos. Do outro, a vitalidade de um jovem de 23 anos, atual campeão brasileiro e mundial. Em comum, o berço capixaba e a ambição de chegar à Olimpíada de Tóquio.
Antes de a dupla genuinamente capixaba se formar, Alison e Bruno Schmidt encerraram uma parceria de quase cinco anos, enquanto André precisou interromper o auge do sucesso ao lado de Evandro os dois, inclusive, foram campeões da etapa de Itapema (SC) do Circuito Mundial, no último fim de semana.
O André é novo, forte fisicamente, é do Espírito Santo, joga na posição do Bruno, o que me ajuda, e o olho brilha. Liguei para ele, o não eu já tinha. Ele pensou bastante e aceitou essa proposta de fazer um time campeão. Nosso time é 110% capixaba, vamos trabalhar e confiar muito um no outro, disse o Mamute.
André e Evandro estavam em primeiro lugar do ranking mundial. Porém, ser convidado para jogar ao lado do ídolo, Mamute, pesou para a troca de parceiro.
Lá (no Rio de Janeiro) eu estava em um momento muito bom, não tenho nada para reclamar, mas eu tive que fazer a minha escolha, pesou o convite de um campeão olímpico, que já ganhou tudo, e voltar para minha casa, minha família, com uma equipe e um técnico que já conheço. Foram várias coisas que me motivaram, disse Stein, que morava no Rio por conta da parceria com Evandro.
Sob comando do técnico Leandro Brachola, ontem os jogadores fizeram o primeiro treino juntos, na Praia da Costa. O entrosamento e a intimidade, porém, já são antigos. Em 2013, André migrou da quadra para a areia a pedido de Brachola. A revelação, então, passou a treinar lado a lado com Alison e Bruno Schmidt.
Cheguei aqui em 2013 e o Alison já era um grande nome. Eu buscava, de fora ou treinando com eles, ver o que ele fazia. Estar do lado dele hoje é um prazer muito grande por ser um cara que eu sempre me espelhei. E o Brachola não tenho nem o que falar. Me colocou para treinar com os caras mesmo sendo novo, ele sabia que isso me ajudaria. Deus foi muito bom comigo quando colocou ele e o pessoal do Vôlei Vida na minha vida.
Talento de André na defesa impressiona Alison
Reinventar o jogo. Foi por esse motivo que Alison e Bruno Schmidt decidiram romper a parceria e seguir caminhos diferentes após inúmeras conquistas. O Mamute, um verdadeiro monstro principalmente no bloqueio e no ataque, viu em André uma ótima defesa para manter uma dupla de qualidade.
Apesar de ter 2m de altura, ele tem talento para defender. A posição vai ser a mesma, já tenho 33 anos (risos). Claro que em situações de jogo, se a bola cair lá, ele vai para o bloqueio, mas vai continuar Alison no bloqueio e André na defesa. As pessoas vão começar a estudar esse jogo.
Daqui a menos de um mês, a dupla vai embarcar para uma etapa quatro estrelas da República Tcheca do Circuito Mundial. Ao todo serão oito competições em apenas nove semanas.
Queremos Tóquio-2020, mas temos que trabalhar muito. Todo mundo larga atrás, porque todo mundo mudou (risos). Queremos carga de conhecimento, ganhar jogos difíceis, jogar no vento, na chuva, no sol, isso tudo vai nos dar bagagem, como me deu em 2016, quando fui campeão olímpico com o Bruno, completou Alison.