Entrosamento e parceria em primeiro treino de Alison e André Stein

André Stein e Alison no primeiro treinamento da dupla Crédito: Carlos Alberto Silva

Trabalha e confia. A frase que está na bandeira do Espírito Santo traduz bem o lema da mais nova dupla do vôlei de praia: Alison e André Stein. De um lado, a experiência de um campeão olímpico de 32 anos. Do outro, a vitalidade de um jovem de 23 anos, atual campeão brasileiro e mundial. Em comum, o berço capixaba e a ambição de chegar à Olimpíada de Tóquio.

Antes de a dupla genuinamente capixaba se formar, Alison e Bruno Schmidt encerraram uma parceria de quase cinco anos, enquanto André precisou interromper o auge do sucesso ao lado de Evandro  os dois, inclusive, foram campeões da etapa de Itapema (SC) do Circuito Mundial, no último fim de semana.

O André é novo, forte fisicamente, é do Espírito Santo, joga na posição do Bruno, o que me ajuda, e o olho brilha. Liguei para ele, o não eu já tinha. Ele pensou bastante e aceitou essa proposta de fazer um time campeão. Nosso time é 110% capixaba, vamos trabalhar e confiar muito um no outro, disse o Mamute.

André e Evandro estavam em primeiro lugar do ranking mundial. Porém, ser convidado para jogar ao lado do ídolo, Mamute, pesou para a troca de parceiro.

André Stein e Alison no primeiro treinamento da dupla Crédito: Carlos Alberto Silva

Lá (no Rio de Janeiro) eu estava em um momento muito bom, não tenho nada para reclamar, mas eu tive que fazer a minha escolha, pesou o convite de um campeão olímpico, que já ganhou tudo, e voltar para minha casa, minha família, com uma equipe e um técnico que já conheço. Foram várias coisas que me motivaram, disse Stein, que morava no Rio por conta da parceria com Evandro.

Sob comando do técnico Leandro Brachola, ontem os jogadores fizeram o primeiro treino juntos, na Praia da Costa. O entrosamento e a intimidade, porém, já são antigos. Em 2013, André migrou da quadra para a areia a pedido de Brachola. A revelação, então, passou a treinar lado a lado com Alison e Bruno Schmidt.

Cheguei aqui em 2013 e o Alison já era um grande nome. Eu buscava, de fora ou treinando com eles, ver o que ele fazia. Estar do lado dele hoje é um prazer muito grande por ser um cara que eu sempre me espelhei. E o Brachola não tenho nem o que falar. Me colocou para treinar com os caras mesmo sendo novo, ele sabia que isso me ajudaria. Deus foi muito bom comigo quando colocou ele e o pessoal do Vôlei Vida na minha vida.

Talento de André na defesa impressiona Alison

André Stein e Alison já mostraram entrosamento no primeiro treino, na Praia da Costa Crédito: Marcella Scaramella

Reinventar o jogo. Foi por esse motivo que Alison e Bruno Schmidt decidiram romper a parceria e seguir caminhos diferentes após inúmeras conquistas. O Mamute, um verdadeiro monstro principalmente no bloqueio e no ataque, viu em André uma ótima defesa para manter uma dupla de qualidade.

Apesar de ter 2m de altura, ele tem talento para defender. A posição vai ser a mesma, já tenho 33 anos (risos). Claro que em situações de jogo, se a bola cair lá, ele vai para o bloqueio, mas vai continuar Alison no bloqueio e André na defesa. As pessoas vão começar a estudar esse jogo.

Daqui a menos de um mês, a dupla vai embarcar para uma etapa quatro estrelas da República Tcheca do Circuito Mundial. Ao todo serão oito competições em apenas nove semanas.