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Encontro de Campeões: Fundão recebe estrelas do futebol de areia

Praia Grande, em Fundão, sediará no próximo sábado (03), às 10 horas, a segunda edição do evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 19:49

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 19:49

Praia Grande, em Fundão, sediará no próximo sábado (03), às 10 horas, a segunda edição do "Encontro de Campeões de Futebol de Areia", evento que reunirá alguns dos nomes mais importantes da história do futebol de areia do Espírito Santo (que participaram das campanhas dos títulos brasileiros conquistados pela Seleção Capixaba nos anos de 2000, 2001 e 2010) contra a Seleção de Aracruz.
Bruno Malias, atleta capixaba do futebol de areia Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
A primeira edição foi realizada sábado passado (27), na Arena da Praia Central, em Marataízes. A Seleção Capixaba derrotou a Seleção de Marataízes por 2 a 0 na cobrança de penalidades, após 3 a 3 no tempo normal.
Foi um evento emocionante, de pleno êxito, no qual cumprimos nossa finalidade de homenagear e ratificar a importância destes atletas no desenvolvimento do futebol de areia capixaba, hoje um dia um dos mais respeitados do mundo, avaliou o presidente da Federação de Beach Soccer do Espírito Santo, Paulo Sergio de Lima.
O técnico da Seleção Capixaba, Jorge Ferreira, o Índio, que dirigiu a seleção nas três conquistas terá como auxiliares novamente Didinho e Elias Santos (este integrante da delegação nas três conquistas).
Participarão: Marquinhos e Ciro (goleiros); Rui, Duda, Rafinha, Raphael, Gustavo (filho do pivô Jóia), Patrick, Jô, Juninho Mascote e Diego.
Na edição de Aracruz do Encontro de Campeões, um dos maiores destaques será Bruno Malias, tetracampeão do mundo pela Seleção Brasileira, que foi campeão brasileiro pela Seleção Capixaba em 2010.
Bruno, de férias em Fortaleza (CE), não participou da edição de Marataízes.
Será uma oportunidade muito legal de confraternizar com os amigos da Seleção Capixaba e prestigiar o beach soccer de Aracruz que tem vários projetos muito importantes da modalidade, alguns de queridos amigos. Irei sim e tenho certeza de que teremos uma grande festa do futebol de areia em Santa Cruz, disse Bruno Malias.

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