Empresário nada de Vitória a Guarapari para comemorar aniversário de 60 anos

Cesinha Saade, ultramaratonista aquático capixaba, nadou 60 km em quase 18 horas

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17:43

No mês em que completou 60 anos, um empresário capixaba do ramo de moda masculina decidiu comemorar de um jeito diferente. Cesinha Saade realizou um feito inédito na natação capixaba ao nadar da Praia da Guarderia, em Vitória, até a Praia de Peracanga, em Guarapari, uma ultramaratona aquática de 60 km.

Cesinha, que já se desafia há anos nas águas de todo o Brasil, também foi o primeiro e único capixaba a dar a volta na ilha de Vitória nadando, além de uma travessia de Vila Velha até a Praia de Setiba, e explicou o motivo da escolha do desafio para comemorar o seu sexagésimo aniversário. "Na verdade, a ideia de fazer esse desafio foi porque eu já sou maratonista aquático há um tempo. Eu queria fazer uma distância que eu nunca fiz, e eu quis botar algum simbolismo. Então peguei a distância na minha idade, 60 anos, e decidi que iria nadar então 60 km", disse Cesinha.

Cesinha Saade, ultramaratonista aquático capixaba, nadou de Vitória à Guarapari Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Planejamento e desafios da prova

Além do treino de resistência de meses para completar um desafio como este, o empresário também destacou o planejamento que foi feito exclusivamente para esta travessia, levando em conta fatores climáticos, estratégias de prova e o staff que o acompanhou para garantir a segurança e prestar suporte ao nadador durante o percurso, que duraria cerca de 18 horas. Cesinha saiu meia-noite da orla em Vitória e chegou em Guarapari no fim do dia, com um tempo dez minutos menor do que foi previsto.

"A preparação para a prova foram de seis meses de treinos intensos, aumentando os volumes de treino a cada semana, até chegar a semana da prova. E todo desafio aquático que eu faço vem com uma estrutura de apoio, de segurança, de amigos... Então, quem me acompanhou nessa aventura foi um barco, um marinheiro bem experiente no percurso e alguns amigos que estavam revezando na natação comigo. Ou seja, eu não estava sozinho, algumas horas da travessia tinha gente do meu lado para motivar, para não deixar cair o ritmo", contou.

Entre tantas dificuldades na prova, Cesinha citou a baixíssima temperatura da água e que, por ter nadado de sunga, este fator pesou bastante no desafio. Segundo ele, em um trajeto de longa distância, o nadador gasta muita energia e o corpo vai perdendo calorias, ficando mais suscetível ao frio, mas que deixar de cumprir o desafio nunca esteve em questão. "Em momento nenhum eu pensei em desistir", afirmou.

Cesinha Saade, ultramaratonista aquático capixaba, nadou de Vitória à Guarapari Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Outros desafios de Cesinha

Além desta prova, Cesinha coleciona feitos durante todos os seus 60 anos de vida. Ele já fez uma travessia no Rio de Janeiro, da praia do Leme até a praia do Pontal, um percurso de 36 km que engloba toda a orla do Rio e foi inspirada na famosa música do Tim Maia "Do Leme Ao Pontal". Além disso, também se aventurou em terra, com destaques para uma maratona na Groelândia, com uma temperatura de -25 ºC; e outra no Polo Norte, na Suécia, uma maratona no gelo onde os corredores vão de sapatos com cravas de metal na sola para não escorregar.

"Também me aventurei pelo montanhismo. Eu fui com o Juarez Soares, que foi o 24º brasileiro, primeiro capixaba, a alcançar o cume do Everest, em 2019. Eu fiz a jornada com ele, só não fui até o cume porque eu ainda não tinha experiência para isso, mas fui até 6200 m. Também subi o Monte Kilimanjaro, o monte mais alto da África, que também foi uma jornada bem interessante. Então, têm várias histórias aí nesses 60 anos", relatou Cesinha.

Giuliano Martins, Cesinha Saad e Juarez Soares, respectivamente, formaram a primeira expedição genuinamente capixaba rumo ao Everest Crédito: Marcelo Prest

O segredo de 60 anos com tanta saúde

Cesinha acredita que chegou à terceira idade com essa saúde porque teve uma vida inteira dedicada à prática de exercício físico, começando a nadar ainda aos oito anos e não parando desde então. Somado a isso, uma boa alimentação, sono regular, e a fuga do estresse são fatores que, na opinião do atleta, garantem uma boa qualidade de vida, tanto física quanto o emocional.

"Eu, nesses meus 60 anos de vida, sempre busquei estar colhendo os frutos que eu estou colhendo agora. Então o conselho que eu daria para as pessoas é focar na vida saudável e saber que os objetivos foram feitos para serem atingidos e cumpridos. Quem não tem condições de nadar 60 km ou de correr uma maratona terrestre de 42 km, que trace o seu objetivo, que trace o limite que você quer chegar, e se prepare para isso. Não faça ao acaso, não busque fazer isso de maneira impulsiva, mas planejada, para que o resultado final seja bom para todo mundo", aconselhou Cesinha.



