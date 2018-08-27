Em setembro, Vila Velha recebe etapa do Brasileiro de Vôlei de Praia

A temporada 17/18 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia foi sucesso de público Crédito: Ana Patrícia/CBV

A próxima temporada do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia está perto do saque inicial. E as três primeiras cidades que receberão as etapas do calendário 2018/2019 já estão definidas: Palmas (TO), Vila Velha (ES) e Campo Grande (MS) terão em quadra os melhores atletas do país lutando por medalhas. Os eventos ocorrem em setembro, outubro e novembro, com entrada franca ao público.

A primeira parada da temporada ocorre em Palmas (TO), de 12 a 16 de setembro, na Praia da Graciosa. A segunda etapa do Circuito Brasileiro Open será em Vila Velha, de 24 a 28 de outubro. A competição volta ao Espírito Santo após 10 anos. A última foi em 2008, na Praia da Costa. Já a terceira ocorre em Campo Grande (MS), de 21 a 25 de novembro.

O torneio conta com 24 duplas em cada naipe, que são selecionadas da seguinte forma: os 16 times mais bem colocados no ranking nacional entram direto na fase principal, enquanto as outras oito duplas saem do classificatório, que ocorre nos primeiros dias (quarta e quinta), permitindo renovação, com times de fora do ranking entrando no evento.

O paranaense campeão olímpico Emanuel e a capixaba medalhista olímpica Larissa são os maiores vencedores do Circuito Brasileiro, tendo conquistado o título da temporada nove vezes. Os atuais campeões são Carol Solberg/Maria Elisa (RJ) e a ex-dupla formada por Evandro e André Stein (RJ/ES), que agora jogam com novos parceiros.

ETAPAS DA TEMPORADA 18/19

1ª etapa - Palmas (TO) - 12 a 16 de setembro

2ª etapa - Vila Velha (ES) - 24 a 28 de outubro