Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ansiedade

Em setembro, Vila Velha recebe etapa do Brasileiro de Vôlei de Praia

Após 10 anos, Vila Velha volta a sediar o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. O torneio será na Praia da Costa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 19:38

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 19:38

A temporada 17/18 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia foi sucesso de público Crédito: Ana Patrícia/CBV
A próxima temporada do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia está perto do saque inicial. E as três primeiras cidades que receberão as etapas do calendário 2018/2019 já estão definidas: Palmas (TO), Vila Velha (ES) e Campo Grande (MS) terão em quadra os melhores atletas do país lutando por medalhas. Os eventos ocorrem em setembro, outubro e novembro, com entrada franca ao público.
A primeira parada da temporada ocorre em Palmas (TO), de 12 a 16 de setembro, na Praia da Graciosa. A segunda etapa do Circuito Brasileiro Open será em Vila Velha, de 24 a 28 de outubro. A competição volta ao Espírito Santo após 10 anos. A última foi em 2008, na Praia da Costa. Já a terceira ocorre em Campo Grande (MS), de 21 a 25 de novembro. 
O torneio conta com 24 duplas em cada naipe, que são selecionadas da seguinte forma: os 16 times mais bem colocados no ranking nacional entram direto na fase principal, enquanto as outras oito duplas saem do classificatório, que ocorre nos primeiros dias (quarta e quinta), permitindo renovação, com times de fora do ranking entrando no evento.
O paranaense campeão olímpico Emanuel e a capixaba medalhista olímpica Larissa são os maiores vencedores do Circuito Brasileiro, tendo conquistado o título da temporada nove vezes. Os atuais campeões são Carol Solberg/Maria Elisa (RJ) e a ex-dupla formada por Evandro e André Stein (RJ/ES), que agora jogam com novos parceiros.
ETAPAS DA TEMPORADA 18/19
1ª etapa - Palmas (TO) - 12 a 16 de setembro
2ª etapa - Vila Velha (ES) - 24 a 28 de outubro
3ª etapa - Campo Grande (MS) - 21 a 25 de novembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Planejamento sucessório, inventário, testamento
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Polícia Militar apreende cinco armas e drogas em Cobilândia, Vila Velha
Casal é detido com cinco pistolas e quase 1 kg de "supermaconha" em Vila Velha
A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados