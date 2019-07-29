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Em evento teste, ciclistas radicalizam nas escadarias da Piedade

O evento contou com a presença de 16 participantes e foi realizado neste domingo (28)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

29 jul 2019 às 20:40

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 20:40

Descidas das escadarias da Piedade, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Foi só uma prévia, mas já deu para mostrar o que está por vir em setembro. Neste domingo (28), 16 corajosos pilotos se arriscaram em descidas eletrizantes na Escadaria da Piedade, no Centro de Vitória e também na tradicional Escadaria Maria Ortiz.
VEJA COMO FORAM AS DESCIDAS
A ideia, segundo o organizador Cristiano de Aguiar, era realizar testes para a competição preparada para o mês de setembro. "Fizemos meio que um ensaio, um primeiro teste. Veio gente de Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins e Guarapari, além do pessoal da região. Foi legal ver a galera descendo e movimentando a comunidade", detalhou.
O teste foi disputado da seguinte forma: os competidores desceram em duplas, em uma espécie de racha, com o mais rápido avançando. A descida dura em média dez segundos.
O Desafio DH Urbano, o DHU, deve acontecer no dia 8 de setembro, no aniversário da capital capixaba. "Estamos trabalhando com essa possibilidade e mobilizando as autorizações necessárias. Vamos dobrar o número de participantes para 32 e fazer um evento maior e bem bacana. Já fui morador da Piedade e a comunidade merece aparecer por coisas boas", destacou Cristiano.
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