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Vela

Em disputa no Chile, velejadora Odile Ginaid mira vaga no Pan-Americano

A velejadora, que representa o Iate Clube, compete o Campeonato Centro Sul Americano de Laser até o dia 26
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 19:10

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 19:10

A velejadora Odile Ginaid, que representa o Iate Clube, está no Chile, onde compete o Campeonato Centro Sul Americano de Laser, que acontece até o próximo dia 26, em Lago Rapel, a 150 km da capital Santiago. A competição definirá duas vagas na classe laser para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. 
Odile Ginaid está em disputa no Lago Rapel, no Chile Crédito: Divulgação/Alfa Comunicação
 O campeonato teve início no último dia 17 e está dividido por categorias da classe laser: laser 4.7 e radial. A capixaba já garantiu o título de campeã geral na classe laser 4.7, depois de assumir a liderança no terceiro dia de regatas, dentre 27 atletas de cinco nacionalidades. Ao todo foram disputadas 7 regatas em 4 dias.
 É sempre um desafio a mais velejar em condições diferentes das habituais que no mar com onda, mas durante o campeonato mantive uma boa média de regatas e consegui assumir a liderança no terceiro dia e me mantive no topo até o final. Agora é manter o foco nas próximas regatas da classe laser radial, ressaltou a capixaba Odile Ginaid.
 A velejadora explica que apesar do laser 4.7 exigir menos fisicamente que o laser radial, por ter uma vela menor, a parte tática e estratégias de regatas são as mesmas o que significa um excelente treinamento preparatório para o evento principal.
Odile Ginaid Crédito: Divulgação/Alfa Comunicação
Nesta quinta-feira (22) começa a competição para a classe laser radial, que garantirá a vaga de dois países para os jogos Pan-Americano em Lima, no Peru, em 2019. Segundo a atleta, o nível técnico da competição principal será alto.
 O nível técnico das regatas que começam nesta quinta-feira será altíssimo, pois todos os países já querem garantir seu lugar nos jogos Pan-Americanos. Duas das top 15 do mundo estarão nessa disputa, a Argentina Lucia Falasca e a Uruguaia Dolores Moreira., ressalta a capixaba.
 A capixaba conta que voltou aos treinamentos para poder disputar este campeonato e ver como se sente fisicamente. Já são 2 anos sem velejar de forma profissional, onde me dediquei a atividades empresariais e leva um tempo para voltar ao ritmo. Mas estou muito feliz, pois taticamente e estrategicamente fiz um excelente campeonato preparatório.
 Sobre os planos para Tóquio-2020, Odile Ginaid ressalta que ainda é cedo para falar da campanha olímpica. Por enquanto estou na etapa de avaliação, uma vez que estou fora do circuito mundial. Segundo a velejadora o financiamento para participar de todas as competições de nível nacional e internacional é um outro aspecto muito importante a avaliar.

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