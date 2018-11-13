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Revista

Em carta, mulher diz que Michael Schumacher 'não desistirá'

Mensagem teve como destinatário autor de música sobre o ex-piloto

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 18:43
Michael Schumacher, ex-automobilista alemão Crédito: Reprodução/Internet
O estado de Michael Schumacher, recluso desde que sofreu um acidente de esqui em 2013, é uma incógnita  em parte, por conta do silêncio da família do ex-piloto. Mas a mulher, Corinna, transmitiu uma mensagem de esperança aos fãs. Em uma carta a um admirador especial, ela disse que o alemão "não desistirá".
O destinatário foi o cantor Sascha Herchebach, autor de uma música em homenagem a Schumacher chamada "Born to fight" ("Nascido para lutar", em português). O artista contou à revista alemã "Bunte" que, depois de enviar um CD à família, recebeu uma carta manuscrita de Corinna.
"Gostaria de agradecê-lo pela mensagem e pelo presente neste momento difícil. É bom receber tantos votos e palavras carinhosas. É um grande apoio à nossa família. Todos sabemos que Michael é um lutador e não desistirá", dizia a esposa na carta.
À "Bunte", Herchebach afirmou que não esperava receber uma resposta da família do ex-piloto. "Ela escreveu que estava muito agradecida pelo presente, que ajudou a ela e a sua família", disse o cantor.

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