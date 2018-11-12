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Caso Daniel

'Ele vai fazer falta. Não merecia terminar assim', diz mãe de Daniel

Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, mãe do jogador lamentou o que fizeram ao atleta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 17:13

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 17:13

Mãe do jogador Daniel, assassinado no último 27 de outubro, Eliana Corrêa falou publicamente pela primeira vez desde que o crime veio à tona. Em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, ela lamentou o que fizeram ao atleta, que deixou uma filha pequena. 
O jogador Daniel, ex-São Paulo, foi morto brutalmente Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
"Ele está fazendo muita falta, eles arrancaram uma parte de mim dessa forma cruel. Ele não merecia terminar assim. O que fizeram não foi só com ele, não. Eles mataram muita gente junto com ele", afirmou a mãe na entrevista.
Mãe da filha de Daniel, Bruna Martins também lamentou a tragédia. "Eu sinto que ela perdeu parte da vida dela, porque agora foi enterrado junto [com Daniel] o direito de ela ter um pai", disse a moça, com a expressão triste.

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