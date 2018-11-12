'Ele vai fazer falta. Não merecia terminar assim', diz mãe de Daniel

Mãe do jogador Daniel, assassinado no último 27 de outubro, Eliana Corrêa falou publicamente pela primeira vez desde que o crime veio à tona. Em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, ela lamentou o que fizeram ao atleta, que deixou uma filha pequena.

O jogador Daniel, ex-São Paulo, foi morto brutalmente Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

"Ele está fazendo muita falta, eles arrancaram uma parte de mim dessa forma cruel. Ele não merecia terminar assim. O que fizeram não foi só com ele, não. Eles mataram muita gente junto com ele", afirmou a mãe na entrevista.