E-Taça EDP: Filipe Souza e Zé Schaeffer vão narrar as finais de 2021

José Carlos Schaeffer e Filipe Souza vão para segundo ano narrando a final da E-Taça EDP as Comunidades Crédito: Adessandro Reis

Galvão Bueno e Arnaldo Cezar Coelho, Gustavo Villani e Ana Thais Mattos, Thiago Leifert e Caio Ribeiro... essas são algumas das duplas que, seja no estádio ou nos videogames, marcam pelo entrosamento e qualidade na hora de narrar e comentar os principais jogos do futebol brasileiro e mundial. E para um campeonato como a E-Taça EDP das Comunidades, nada mais justo do que também uma grande dupla, não é mesmo?

Pelo segundo ano consecutivo, a final da E-Taça EDP das Comunidades terá José Carlos Schaeffer na narração e Filipe Souza nos comentários. A dupla já fez sucesso nas finais de 2020 e terá mais uma vez a responsabilidade de atuar na decisão do campeonato. Para Zé Schaeffer, um digno entusiasta dos games, a oportunidade é sinônimo de nostalgia e felicidade.

"É uma sensação bacana poder narrar campeonatos de futebol virtual para mim, especialmente porque eu sou jogador de futebol virtual desde criança, sempre fui aquele moleque fascinado em esportes e transmiti isso para os videogames também. Então, eu sempre joguei todos os jogos de esportes possíveis em videogame e de futebol especialmente. Passei por todas as gerações de games de futebol, desde o Super Nintendo, Play Station um, dois, três, quatro, estou jogando agora o cinco e é um hábito meu, um laser, então, poder narrar, trazer informações de algo que você conhece a fundo é muito bacana", detalhou o narrador.

O Zé valorizou a chance de participar de um projeto que permite a interação por meio do esporte mesmo em meio á pandemia da Covid-19 e celebrou o empenho da Rede Gazeta e da EDP em proporcionar a realização do campeonato. Ele espera que a final tenha tanta emoção e competitividade como foi no ano passado e comemorou a parceira com o Filipe.

"Fazer parte disso é uma oportunidade muito bacana que eu estou abraçando e estou curtindo muito fazer e a gente espera que essas finais sejam como foram ano passado, de muita animação, emoção, competitividade, mas com a galera sempre mantendo o respeito e aproveitando bem toda essa estrutura que foi montada. Estou ansioso para narrar essas finais junto com o Filipe, um cara que conhece muito de futebol virtual", colocou.

PREPARAÇÃO VEM DO CONSUMO

Outro aficionado em esportes e, consequentemente, em videogames é o comentarista Filipe Souza, que também vai para o segundo ano de participação em finais de E-Taça EDP das Comunidades. Filipe afirmou que está ansioso para a chegada dos jogos decisivos e explicou que a melhor maneira de se preparar para a narração é consumindo e-esportes.

"Vai ser a segunda vez que eu comento a final da E-Taça EDP, a primeira vez foi no ano passado e foi uma experiência muito legal. Estou com muita expectativa para esse ano sim, acho que novamente vai ser um momento especial. A preparação acontece no consumo mesmo. O e-esporte, o videogame, principalmente o futebol virtual é algo que eu consumo fora do meu trabalho, na minha vida. Eu jogo videogame dentro de casa, eu gosto", apontou.

Finais da E-Taça EDP das Comunidades serão disputadas neste domingo (5) Crédito: Alberto Borém

Amigos, amigos, campeonatos à parte. Durante a competição, a Rede Gazeta promoveu um campeonato entre os jornalistas e a final foi justamente entre o Zé e o Filipe. O comentarista lembrou a competição, na qual ficou com o vice-campeonato e ressaltou o conhecimento da dupla no e-esporte.