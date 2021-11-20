Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol virtual

E-Taça EDP 2021: Gurigica e Muquiçaba ficam com o terceiro lugar

No feminino, Gurigica venceu São Pedro para conquistar o terceiro lugar, enquanto no masculino Muquiçaba bateu Novo Porto Canoa
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 nov 2021 às 13:20

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 13:20

Semifinais da E-Taça EDP das Comunidades foram disputadas neste sábado (20)
Semifinais da E-Taça EDP das Comunidades foram disputadas neste sábado (20) Crédito: William de Abreu
Gurigica e Muquiçaba ficaram com o terceiro lugar da E-Taça EDP das Comunidades 2021, nas categorias feminina e masculina, respectivamente. Gurigica bateu São Pedro para garantir um lugar no pódio, enquanto Muquiçaba passou por Novo Porto Canoa, em jogos disputados neste sábado (20).
Para Natyelly Alves, conseguir um terceiro lugar é uma conquista importante para uma comunidade carente como Gurigica. Ela ressaltou a oportunidade de participar de um projeto grande como a E-Taça EDP das Comunidades e prometeu voltar com ainda mais força nos próximos campeonatos.
"O terceiro lugar é importante, porque a gente é de uma comunidade carente, lá não tem muitos projetos. A gente estar participando disso e conquistar o terceiro lugar é muito legal. A gente conquistou o terceiro lugar, mas vamos treinar mais e nos incentivando para, nos próximos campeonatos, pelo menos chegar à final e tentar ficar em primeiro", destacou a atleta.

Veja Também

E-Taça EDP 2021: definidas as comunidades que disputarão a grande final

A comunidade de Muquiçaba era uma das candidatas ao título e, apesar de não ter chegado à final, conseguiu um importante terceiro lugar. Para Victor Hugo Pereira, o mais importante é observar a evolução do time que, em 2020, ficou na quarta colocação da E-Taça EDP.
"Foi muito importante para a gente ter conseguido o terceiro lugar esse ano. Por mais que a equipe mirasse sempre a final, nós sabemos que a gente tinha um certo favoritismo, é ótimo ver a evolução do time, já que ano passado a gente ficou em quarto lugar. Queremos poder continuar vindo aqui ano que vem e buscar um primeiro lugar", afirmou.

Veja Também

E-Taça EDP: final de semana termina com definição dos semifinalistas

Fase de grupos da E-Taça EDP termina com média de 6,35 gols por jogo

E-Taça EDP 2021: jogos deste domingo (7) fecham fase de grupos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol E-taça edp das Comunidades
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados