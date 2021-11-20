E-Taça EDP 2021: Gurigica e Muquiçaba ficam com o terceiro lugar

Semifinais da E-Taça EDP das Comunidades foram disputadas neste sábado (20) Crédito: William de Abreu

Gurigica e Muquiçaba ficaram com o terceiro lugar da E-Taça EDP das Comunidades 2021 , nas categorias feminina e masculina, respectivamente. Gurigica bateu São Pedro para garantir um lugar no pódio, enquanto Muquiçaba passou por Novo Porto Canoa, em jogos disputados neste sábado (20).

Para Natyelly Alves, conseguir um terceiro lugar é uma conquista importante para uma comunidade carente como Gurigica. Ela ressaltou a oportunidade de participar de um projeto grande como a E-Taça EDP das Comunidades e prometeu voltar com ainda mais força nos próximos campeonatos.

"O terceiro lugar é importante, porque a gente é de uma comunidade carente, lá não tem muitos projetos. A gente estar participando disso e conquistar o terceiro lugar é muito legal. A gente conquistou o terceiro lugar, mas vamos treinar mais e nos incentivando para, nos próximos campeonatos, pelo menos chegar à final e tentar ficar em primeiro", destacou a atleta.

A comunidade de Muquiçaba era uma das candidatas ao título e, apesar de não ter chegado à final, conseguiu um importante terceiro lugar. Para Victor Hugo Pereira, o mais importante é observar a evolução do time que, em 2020, ficou na quarta colocação da E-Taça EDP.