Dudu Bastos quer dar a volta por cima em luta principal do HCC 16

O nocaute mais forte da vida ele sofreu em 2016 e agora, dois anos depois, está pronto para um desafio que promete marcar a volta por cima. Dudu Bastos vai fazer a luta principal do Haidar Capixaba Combat 16 diante do mineiro João Paulo Jampah na noite de hoje, na Matrix Music Hall, em Cariacica.
Em maio de 2016, Dudu foi preso após assaltar duas mulheres em Vila Velha. Ele, que já era bastante conhecido no mundo das lutas, disse na época que roubou para sustentar o vício em drogas. O atleta ficou um ano preso, mas conseguia dar seus pulos para manter a forma física atrás das grades.
Eu saí há um ano. Eram sete pessoas em uma cela 3x3 metros. Eu era um atleta de alto rendimento, então ficava 1, 2 horas correndo parado. O banho de sol era só uma vez na semana, por meia hora. Daí eu corria na quadra, jogava futebol, fazia flexão, dava meu jeito, detalhou.
O lutador chegou a pensar que esse momento não chegaria novamente. Dudu aprendeu a lição, é um novo homem e não vê a hora de voltar a fazer o que mais gosta. Tive lutas importantes, mas essa luta é muito marcante. Deus me deu essa oportunidade e Ele tem me dado forças para continuar nessa caminhada. Estou muito confiante que vai dar tudo certo.
Dudu não entra no octógono há dois anos e oito meses e admite que não foi fácil sair dos 84kg para chegar ao peso ideal para a luta. O atleta deveria bater 66kg na pesagem de ontem, no entanto ele só conseguiu chegar aos 69kg. Os lutadores chegaram a um acordo e o combate foi mantido. O estresse da luta, o retorno, tudo isso me bloqueou. Fiquei muito tempo parado, o corpo sentiu todo esse processo agressivo da perda de peso.
Enquanto Dudu vem do jiu-jítsu, seu rival é especialista em muay-thai. João Paulo veio de Minas Gerais para participar do HCC e garante que os gritos de provocação da torcida não o amedrontam. Pelo contrário. Eu espero que ele venha para trocar, gosto de trocar porrada, a ideia é essa. É gostoso ver a galera gritando vai morrer, dá um gás a mais no jogo (risos).
Haidar Capixaba Combat 16
Data: Sábado (12/05)
Horário: a partir das 16 horas
Local: Matrix Music Hall, em Cariacica
Ingressos: a partir de R$ 20, nos pontos de vendas (Ademar Cunha, Inove Multimarcas, Country Ville, Rede Jaklayne Jóias ou pelo site www.blueticket.com.br e na bilheteria)
CARD DE MMA
Peso-pena: Dudu Bastos x João Paulo "Jampah"
Peso-leve: Rene Novaes x Renato Amorim
Peso-meio-médio: Rodrigo Marinho x Caio "Cocão" Fernandes
Peso-meio-médio: Deivid Santos x Igor Barcelos
Peso-pena: Lucas Pereira x Tarcízio "Pedra"
Peso-meio-médio: Higo da Silva x Edmar Bermudes
CARD DE KICKBOXING
+94kg: Fernando "Japão" x Uanderson "Montanha"
71kg: Thiago "Lobo" x Wellington "Muka"
58kg: Eliza Sant'anna x Adriene Gaigher
Full Contact +94 Kg: Ellison Pereira x Anderson Machado
81 Kg: Dídimo Filho x Crisóstomo "Insano"
71 Kg: Douglas Pereira x Gelson Silva
SUPER-LUTA DE JIU-JITSU
Peso-médio: Everton Bongestab x Maurício Pracias