Domingos Martins vai receber Brasileiro de Mountain Bike Marathon

Pela segunda vez na história, o Espírito Santo vai sediar um Campeonato Brasileiro de Mountain Bike. A prova acontece no domingo (12), em Domingos Martins, com largada às 9 da manhã para as categorias oficiais e 9h30 para as categorias amadoras, na praça principal.
A modalidade será de Marathon, onde o percurso é realizado em circuito. A expectativa é que mais de 400 atletas participem da prova, que terá 72 quilômetros. O Brasileiro é um dos principais eventos do calendário nacional e conta pontos para o ranking nacional.
Domingos Martins foi declarada a capital capixaba do mountain bike por oferecer todas as condições técnicas e principalmente um grupo de pessoas que se envolvem diretamente em todo o processo de organização. Sem isso, o trabalho fica mais difícil, além de um visual perfeito do qual uma competição desse nível exige. Temos a convicção que os atletas do Brasil inteiro irão mais uma vez se encantar com a competição e com o visual que não deve em nada de outras localidades do Brasil afora, afirmou Sandro de Oliveira, presidente da Federação Espírito Santense de Ciclismo.
As inscrições para as categorias oficiais são feitas pelo site www.cbc.esp.br, até o dia 9 de agosto. Para as categorias amadoras, as inscrições devem ser efetuadas pelo site www.suasinscricao.com, também até 9 de agosto.
CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOUNTAIN BIKE MARATHON XCM
Data: domingo (12)
Horário: largada às 9 horas para categorias oficiais e 9h30 para categorias amadoras
Local: praça principal de Domingos Martins, Região Serrana
Expectativa: cerca de 400 atletas devem participar da prova, que terá percurso de 72km