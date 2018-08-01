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Circuito

Domingos Martins vai receber Brasileiro de Mountain Bike Marathon

A prova, que acontece neste domingo (12), terá 72 quilômetros e deve receber cerca de 400 atletas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 16:52

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 16:52

Pela segunda vez na história, o Espírito Santo vai sediar um Campeonato Brasileiro de Mountain Bike. A prova acontece no domingo (12), em Domingos Martins, com largada às 9 da manhã para as categorias oficiais e 9h30 para as categorias amadoras, na praça principal.
A modalidade será de Marathon, onde o percurso é realizado em circuito. A expectativa é que mais de 400 atletas participem da prova, que terá 72 quilômetros. O Brasileiro é um dos principais eventos do calendário nacional e conta pontos para o ranking nacional.
O Brasileiro de Mountain Bike vai render pontos para o ranking nacional Crédito: Frederico Pereira/Divulgação
Domingos Martins foi declarada a capital capixaba do mountain bike por oferecer todas as condições técnicas e principalmente um grupo de pessoas que se envolvem diretamente em todo o processo de organização. Sem isso, o trabalho fica mais difícil, além de um visual perfeito do qual uma competição desse nível exige. Temos a convicção que os atletas do Brasil inteiro irão mais uma vez se encantar com a competição e com o visual que não deve em nada de outras localidades do Brasil afora, afirmou Sandro de Oliveira, presidente da Federação Espírito Santense de Ciclismo.
As inscrições para as categorias oficiais são feitas pelo site www.cbc.esp.br, até o dia 9 de agosto. Para as categorias amadoras, as inscrições devem ser efetuadas pelo site www.suasinscricao.com, também até 9 de agosto.
CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOUNTAIN BIKE MARATHON  XCM
Data: domingo (12)
Horário: largada às 9 horas para categorias oficiais e 9h30 para categorias amadoras
Local: praça principal de Domingos Martins, Região Serrana
Expectativa: cerca de 400 atletas devem participar da prova, que terá percurso de 72km

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