Domingos Martins vai receber Brasileiro de Mountain Bike Marathon

Pela segunda vez na história, o Espírito Santo vai sediar um Campeonato Brasileiro de Mountain Bike. A prova acontece no domingo (12), em Domingos Martins, com largada às 9 da manhã para as categorias oficiais e 9h30 para as categorias amadoras, na praça principal.

A modalidade será de Marathon, onde o percurso é realizado em circuito. A expectativa é que mais de 400 atletas participem da prova, que terá 72 quilômetros. O Brasileiro é um dos principais eventos do calendário nacional e conta pontos para o ranking nacional.

O Brasileiro de Mountain Bike vai render pontos para o ranking nacional Crédito: Frederico Pereira/Divulgação

Domingos Martins foi declarada a capital capixaba do mountain bike por oferecer todas as condições técnicas e principalmente um grupo de pessoas que se envolvem diretamente em todo o processo de organização. Sem isso, o trabalho fica mais difícil, além de um visual perfeito do qual uma competição desse nível exige. Temos a convicção que os atletas do Brasil inteiro irão mais uma vez se encantar com a competição e com o visual que não deve em nada de outras localidades do Brasil afora, afirmou Sandro de Oliveira, presidente da Federação Espírito Santense de Ciclismo.

As inscrições para as categorias oficiais são feitas pelo site www.cbc.esp.br , até o dia 9 de agosto. Para as categorias amadoras, as inscrições devem ser efetuadas pelo site www.suasinscricao.com , também até 9 de agosto.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOUNTAIN BIKE MARATHON  XCM

Data: domingo (12)

Horário: largada às 9 horas para categorias oficiais e 9h30 para categorias amadoras

Local: praça principal de Domingos Martins, Região Serrana