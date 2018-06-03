Domingo é dia de conhecer os finalistas da Taça EDP

Garotada tá fazendo bonito na reta final da Taça EDP das Comunidades Crédito: Divulgação/Taça EDP

A Taça EDP segue movimentando as comunidades da Grande Vitória e já definiu seus semifinalistas. Os jogos da rodada serão no domingo (3), no campo do Racing, a partir das 9 horas.

Muquiçaba faturou a primeira vaga, vencendo Nova Rosa da Penha por 2 a0. Já a partida entre Santa Rita e Porto de Santana ficou empatada de 0 a 0 no tempo regulamentar e foi definida nos pênaltis. O time canela-verde levou a melhor.

O time de Rio Marinho foi outro que garantiu uma vaga nas semifinais, vencendo o Planalto Serrano por 1 a 0. A última equipe a passar para a próxima fase foi São Pedro IV, que marcou 3 em cima do Vila Nova de Colares.