Domingo é dia de conhecer os finalistas da Taça EDP

A Taça EDP segue movimentando as comunidades da Grande Vitória e já definiu seus semifinalistas. Os jogos da rodada serão no domingo (3), no campo do Racing, a partir das 9 horas.
Muquiçaba faturou a primeira vaga, vencendo Nova Rosa da Penha por 2 a0. Já a partida entre Santa Rita e Porto de Santana ficou empatada de 0 a 0 no tempo regulamentar e foi definida nos pênaltis. O time canela-verde levou a melhor.
O time de Rio Marinho foi outro que garantiu uma vaga nas semifinais, vencendo o Planalto Serrano por 1 a 0. A última equipe a passar para a próxima fase foi São Pedro IV, que marcou 3 em cima do Vila Nova de Colares.
De acordo com a tabela da competição, os jogos serão: Muquiçaba x Santa Rita e Rio Marinho x São Pedro IV. Neste mesmo dia também acontecerão as partidas de futebol feminino. A final será no dia 9, com divulgação da melhor torcida.