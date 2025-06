Velocidade

Do kart ao truck! Capixabas buscam destaque no automobilismo nacional

Hugo Cibien, Henrique Krüger e Caio Cunha aceleram em busca de resultados nas principais categorias do país

Publicado em 4 de junho de 2025 às 13:00

Caio Cunha, Henrique Krüger e Hugo Cibien representam o Espírito Santo em competições nacionais Crédito: Gilmar Rose / Edmar Salgueiro Júnior e Ricardo Saibro/Divulgação

Automobilismo é um esporte que está na veia do capixaba. Recentemente, pilotos que são crias das pistas no Espírito Santo têm buscado destaque no cenário nacional: Hugo Cibien (Endurance Brasil, Stock Car e Copa Truck), Henrique Krüger (Fórmula Delta) e Caio Cunha (Turismo Nacional BR). >

Dentre eles, o mais novo é Henrique Krüger. Aos 14 anos, ele está no início da carreira na categoria escola Fórmula Delta, e já conta com participações no Campeonato Capixaba de Kart e do Campeonato Brasileiro de Kart, em São Paulo. Uma paixão desencadeada nas pistas de kart indoor, ponto de partida que o levou a treinar em karts profissionais no Kartódromo Internacional da Serra, em 2023. Além do apoio da família, Henrique conta ainda com o incentivo do piloto capixaba da Copa Truck, Hugo Cibien.>

“O Bruno, pai do Henrique, é meu amigo e em nossas conversas sobre automobilismo, indiquei uma equipe de kart para ele e depois a Fórmula Delta. Atualmente, Henrique corre nessa categoria em seu primeiro ano. Ele aprende rápido, leva o esporte a sério, vejo um futuro brilhante para ele”, prevê Cibien.>

Outra grande promessa das pistas para a nova temporada do Turismo Nacional BR, é o piloto Caio Cunha, de 26 anos. Natural de Vitória, Caio já foi sete vezes campeão capixaba e duas vezes campeão mineiro de kart. Após uma pausa na carreira, o piloto volta as pistas estreando na categoria B da Turismo Nacional BR, a bordo do Peugeot 208, na equipe liderada por Roberto Manzini.>

“Tive uma carreira no kartismo, mas parei precocemente e, desde então, vivo do automobilismo fazendo análise de dados e também atuo como coach. Fico muito emocionado por ter essa oportunidade e, tenha certeza, vou dar meu máximo”, declara Cunha.>

Hugo Cibien representa o Espírito Santo na Copa Truck Crédito: Luís França/Divulgação

Cibien lembra bem do início de carreira de Caio quando convidou o piloto para a Stock Car em 2023. “Chamei o Caio para participar da minha equipe, trabalhando nos bastidores das corridas com os engenheiros, ajudando na telemetria. Fico feliz pelo sucesso dele como piloto e coach. Inclusive, ele foi coach do jovem piloto Henrique Krüger ajudando ele a dar seus primeiros passos no Kartódromo da Serra”, lembra Hugo Cibien.>

Referência para os pilotos mais jovens, Hugo Cibien faz a sua primeira temporada completa em uma das maiores categorias do automobilismo nacional: a Copa Truck. O início da sua trajetória no “Campeonato dos Brutos” aconteceu em julho do ano passado. Neste ano, o piloto da Vannucci Racing já conta com pódios na etapa de Campo Grande-MS e no Autódromo de Interlagos-SP. >

“Correr pela Copa Truck está sendo uma experiência maravilhosa para a minha carreira. A Copa Truck em Interlagos é o maior evento automobilístico do Brasil, depois da Fórmula 1, gosto muito da atmosfera da categoria, que é acolhedora, apaixonante e extremamente competitiva e técnica, afinal, domar o caminhão de 1.300 cavalos num grid de 41 participantes é complicado. Neste ano vamos brigar pelo campeonato”, avisa o piloto do Volvo número 92.>

