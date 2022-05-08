'Do Bronx' supera drama da pesagem, finaliza Gaethje e desafia McGregor

Charles do Bronx venceu por estrangulamento, porém ficou sem o cinturão Crédito: Reuters / Reuters Esportes

Depois de todo o drama da pesagem oficial do UFC 274, realizada na última sexta-feira (6), quando falhou nas duas tentativas de bater o peso exigido nas disputas de título do peso-leve (70 kg) e, com isso, perdeu o cinturão da categoria antes de lutar, Charles 'Do Bronx' pôde, enfim, pisar no octógono montado na arena 'Footprint Center', em Phoenix (EUA), neste sábado, para enfrentar Justin Gaethje.

Mesmo com o título da divisão até 70 kg do Ultimate em disputa apenas para o americano, o brasileiro não se abateu e finalizou o rival ainda no primeiro assalto. Em uma luta eletrizante enquanto durou, Charles chegou a ser levado à lona em duas oportunidades após receber potentes golpes do adversário, mas soube se recuperar e aproveitou a oportunidade após aplicar um knockdown em Gaethje, finalizando o combate na sua maior especialidade, o jogo de chão.

Por conta da falha na balança, o brasileiro não foi coroado como campeão da divisão dos leves, mas garantiu a vaga para a próxima disputa de título. Na entrevista pós-luta, ainda no octógono, 'Do Bronx' desabafou sobre a polêmica que rondou a pesagem, onde a balança do hotel dos lutadores, disponibilizada pelo UFC, estava descalibrada e prejudicou seu corte de peso, e aproveitou para desafiar o astro irlandês Conor McGregor para enfrentá-lo no seu próximo compromisso.

"Deixa eu mandar um recado para a divisão. Eu sou um problema para a divisão. Vocês podem bater, olha esse time, olha essa equipe. Eu sou um iluminado, o Homem lá de cima escreveu. Tem alguma coisa de errado aqui, o campeão se chama Charles Oliveira. Eu bati o meu peso na quinta-feira e vocês tiraram o meu cinturão", desabafou 'Do Bronx', antes de desafiar o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve do UFC.

"Hey, Dana White, eu não quero saber o nome, quando ou onde vai ser. Você falou que eu podia escolher, né? Conor McGregor, você vai vir ou vai correr?", disparou o brasileiro.