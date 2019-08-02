Home
Diante do Macaé Oilers, Tritões busca a primeira vitória na BFA 2019

A partida acontece neste sábado, a partir das 14 horas, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 20:17

Tritões FA Crédito: Léo Silveira/Divulgação

O Tritões FA está em busca da primeira vitória na temporada da Brasil Futebol Americano (BFA). Depois da derrota para o Atlético-MG FA na estreia da competição, a equipe se prepara para enfrentar o Macaé Oilers neste sábado (03), às 14 horas, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha.

E para dar a volta por cima e conquistar o triunfo no campeonato nacional, o time de Vila Velha passará por ajustes, principalmente na área do ataque. Além disso, o head coach Fernando Giovanotti, o Trapa, acredita que o apoio da torcida também possa fazer diferença na partida.

"É a hora de juntar a torcida para que a gente consiga transmitir essa sensação que temos como equipe, que o Tritões dos bons tempos está de volta. Vamos tentar lotar o Tupy e contagiar a galera. Mas, o principal, é quem for ao estádio vai ver um belo jogo de futebol americano e um Tritões com uma energia que não se vê há muito tempo." 

Estratégia

Para Trapa, a equipe tem que aperfeiçoar as jogadas que não deram certo na partida de estreia, quando foi derrotada pelo Atlético-MG FA. "Vamos tentar melhorar as jogadas aéreas porque não conseguimos implementar contra o Galo na primeira partida. Além disso, precisamos encaixar algumas corridas que tivemos dificuldades também no primeiro jogo. Temos alguns atletas lesionados, mas estamos nos certificando de manter o nível", afirmou.

A defesa do time, que também teve atenção da comissão técnica, terá alterações na preparação para partida. Trapa afirmou que quer a sua linha defensiva pressionando o quarterback macaense.

"Quanto à defesa, é tentar trazer o “pior pesadelo” para o quarterback do Macaé, produzindo o maior número de erros possíveis. Estamos trabalhando inclusive para que defesa também possa conseguir pontuar nos jogos."  

Prestigie

No jogo contra o Macaé, os portões serão abertos às 13h. Os ingressos custam R$ 10 (meia-entrada antecipada através dos jogadores ou pontos de venda) e R$ 15 (meia-entrada na hora).

