Diante do Macaé Oilers, Tritões busca a primeira vitória na BFA 2019

Tritões FA Crédito: Léo Silveira/Divulgação

Futebol Americano (BFA). Depois da derrota para o Atlético-MG FA na estreia da competição, a equipe se prepara para enfrentar o Macaé Oilers neste sábado (03), às 14 horas, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha. Tritões FA está em busca da primeira vitória na temporada da Brasil(BFA). Depois da derrota para oFA na estreia da competição, a equipe se prepara para enfrentar o Macaé Oilers neste sábado (03), às 14 horas, no estádio Gil Bernardes, em

E para dar a volta por cima e conquistar o triunfo no campeonato nacional, o time de Vila Velha passará por ajustes, principalmente na área do ataque. Além disso, o head coach Fernando Giovanotti, o Trapa, acredita que o apoio da torcida também possa fazer diferença na partida.

"É a hora de juntar a torcida para que a gente consiga transmitir essa sensação que temos como equipe, que o Tritões dos bons tempos está de volta. Vamos tentar lotar o Tupy e contagiar a galera. Mas, o principal, é quem for ao estádio vai ver um belo jogo de futebol americano e um Tritões com uma energia que não se vê há muito tempo."

Estratégia

Para Trapa, a equipe tem que aperfeiçoar as jogadas que não deram certo na partida de estreia, quando foi derrotada pelo Atlético-MG FA. "Vamos tentar melhorar as jogadas aéreas porque não conseguimos implementar contra o Galo na primeira partida. Além disso, precisamos encaixar algumas corridas que tivemos dificuldades também no primeiro jogo. Temos alguns atletas lesionados, mas estamos nos certificando de manter o nível", afirmou.

Tritões FA Crédito: Léo Silveira/Divulgação

A defesa do time, que também teve atenção da comissão técnica, terá alterações na preparação para partida. Trapa afirmou que quer a sua linha defensiva pressionando o quarterback macaense.

"Quanto à defesa, é tentar trazer o “pior pesadelo” para o quarterback do Macaé, produzindo o maior número de erros possíveis. Estamos trabalhando inclusive para que defesa também possa conseguir pontuar nos jogos."

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